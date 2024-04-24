https://ria.ru/20240424/matushkin-1942097675.html

Матушкин: цель тамбовских депутатов – сделать регион процветающим

Матушкин: цель тамбовских депутатов – сделать регион процветающим - РИА Новости, 24.04.2024

Матушкин: цель тамбовских депутатов – сделать регион процветающим

В разное время депутатами Тамбовской областной Думы были люди разных политических взглядов, но у них всех была одна цель – сделать регион процветающим, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:15

2024-04-24T17:15

2024-04-24T17:15

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В разное время депутатами Тамбовской областной Думы были люди разных политических взглядов, но у них всех была одна цель – сделать регион процветающим, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном 30-летию регионального парламента. "Главный принцип работы депутатского корпуса был и остается неизменным: создание законодательного фундамента для развития нашей области и оперативное реагирование на текущие задачи. Народными избранниками на протяжении всех семи созывов работы регионального парламента становились люди разные по своему жизненному опыту, политическим взглядам. Но всех их объединяла общая цель – делать все, чтобы качество жизни населения области становилось выше, и чтобы наш родной регион становился все более процветающим и экономически сильным", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он подчеркнул, что каждый созыв депутатов областной думы сталкивался с необходимостью решения задач, которые ставили перед ними общество, исторические события, политические преобразования. И с этими испытаниями депутаты справлялись достойно. Матушкин подчеркнул роль председателей Заксобрания, которые возглавляли его в разное время, депутатов всех созывов, сотрудников аппарата. Слова признательности он сказал и в адрес руководителей региона. "Безусловно, плодотворная работа думы сегодня была бы невозможна без активного и непосредственного участия главы Тамбовской области - Максима Борисовича Егорова и его предшественников на этом посту. Огромная личная благодарность главе региона за то, что он практически всегда присутствует на заседаниях регионального парламента, вносит на рассмотрение думы важнейшие социально-экономические проекты законов, выстраивает системный подход к работе и стремится сделать жизнь тамбовчан комфортнее", - отметил председатель Заксобрания Тамбовской области. Матушкин особо выделил тот факт, что работа депутатского корпуса каждого созыва строилась в соответствии с целями и задачами, которые определяло руководство страны, президент России. К примеру, деятельность пятого созыва во многом была обусловлена майскими указами президента от 2012 года, ориентированными на выполнение социальных обязательств, в том числе перед сотрудниками бюджетной сферы. "Депутаты шестого созыва продолжили совершенствовать региональное законодательство, направленное на укрепление экономического сектора, развитие малого и среднего бизнеса, развитие социальной сферы", - подчеркнул Матушкин. Он добавил, что у депутатов областной думы седьмого созыва задачей номер один стала поддержка участников СВО и членов их семей. Оперативно были разработаны и приняты законы, направленные на установление указанной категории граждан денежных выплат за счет средств бюджета Тамбовской области.

https://ria.ru/20240424/pomosch-1941977388.html

https://ria.ru/20240423/deputaty-1941729164.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума