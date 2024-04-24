https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942146192.html

Американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил Лукашенко

Американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очередная американская помощь Украине нисколько не изменит ситуацию на фронте. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:42

2024-04-24T20:42

2024-04-24T20:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

америка

александр лукашенко

владимир путин

джо байден

нато

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очередная американская помощь Украине нисколько не изменит ситуацию на фронте. Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. "Я же предупреждал: эти 60 миллиардов долларов им дадут. Поигрались туда-сюда в демократию: "Ах, конгресс!". Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут… Это нисколько, совсем не изменит ситуацию на фронте. Абсолютно не изменит ", - сказал президент в кулуарах Всебелорусского народного собрания. Его слова приводятся на официальном сайте президента. По его словам, "дело не в деньгах". "Эти деньги надо еще освоить. Осваивать их будут в Америке. Как они освоят, непонятно... Но я знаю, как осваиваются деньги в России: сегодня Россия имеет мощнейший раскрученный потенциал. Я уже западников предупреждал по своим контактам: "Вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой экономический и военный потенциал, произведет столько оружия, что его некуда будет девать. Куда оно уйдет? Оно разойдется по всему миру. Вы этого хотите? Вы это получите". Но они же этого не хотят", - продолжил Лукашенко. Глава государства отметил, что "на Западе не хотят победы Путина (президента России – ред.) в нынешнем противостоянии". По его словам, такие заявления звучат в его контактах с высокопоставленными чиновниками. "Я им говорю: "Хорошо, садитесь за стол переговоров, заключайте мирный договор. Если вы этого не сделаете, Путин точно победит". Вот и все", - рассказал белорусский президент. Лукашенко добавил, что обсуждал выделение американской военной помощи Украине со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, оба лидера знали, что такое решение будет принято. "Но что они (выделяемые средства – ред.) решают при такой дороговизне на боеприпасы и прочее? Ничего не решают. И когда они еще их получат", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20240421/slutskiy-1941316028.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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россия, украина, америка, александр лукашенко, владимир путин, джо байден, нато, в мире