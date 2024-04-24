https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942041240.html

Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко

Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:55

2024-04-24T14:55

2024-04-24T15:10

белоруссия

прибалтика

север

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот, промышленность, транзит, и сейчас катятся вниз. "А что на Севере, на наших западных границах? Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политпроцесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

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белоруссия, прибалтика, север, александр лукашенко, в мире