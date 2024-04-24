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Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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14:55 24.04.2024 (обновлено: 15:10 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942041240.html
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:55
2024-04-24T15:10
белоруссия
прибалтика
север
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот, промышленность, транзит, и сейчас катятся вниз. "А что на Севере, на наших западных границах? Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политпроцесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией", - заявил Лукашенко.
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белоруссия, прибалтика, север, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Прибалтика, Север, Александр Лукашенко, В мире
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Прибалтики потеряли флот, промышленность и транзит

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот, промышленность, транзит, и сейчас катятся вниз.
"А что на Севере, на наших западных границах? Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политпроцесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией", - заявил Лукашенко.
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БелоруссияПрибалтикаСеверАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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