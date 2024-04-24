https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942041240.html
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:55
2024-04-24T14:55
2024-04-24T15:10
белоруссия
прибалтика
север
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что страны Прибалтики потеряли все, чем гордился Советский Союз - флот, промышленность, транзит, и сейчас катятся вниз. "А что на Севере, на наших западных границах? Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политпроцесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз: рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. Сейчас катятся вниз, даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя, уж очень дорого обходится борьба с Белоруссией и Россией", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html
белоруссия
прибалтика
север
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, прибалтика, север, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Прибалтика, Север, Александр Лукашенко, В мире
Страны Прибалтики потеряли все, чем гордился СССР, заявил Лукашенко
Лукашенко: страны Прибалтики потеряли флот, промышленность и транзит