https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942039899.html
Лукашенко посоветовал жителям ЕС вернуться к традиционным ценностям
Лукашенко посоветовал жителям ЕС вернуться к традиционным ценностям - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко посоветовал жителям ЕС вернуться к традиционным ценностям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцам нужно вернуться к традиционным ценностям, начать рожать детей и укреплять институт классической... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:52
2024-04-24T14:52
2024-04-24T15:24
евросоюз
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белоруссия
европа
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцам нужно вернуться к традиционным ценностям, начать рожать детей и укреплять институт классической семьи."Даже на своей земле гражданам Евросоюза сейчас бы вернуться к традиционным ценностям. Начать детей рожать, укреплять институт классической семьи. Им бы вписаться в новые прогрессивные структуры взаимодействия с Востоком", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Он подчеркнул, что эксперты прогнозируют серьезные изменения общеевропейской идентичности "под натиском мигрантов" в течение 20 лет. Для Европы это катастрофа, подчеркнул Лукашенко. "Но кураторам из Вашингтона больше нравится идея отправлять европейских солдат на Украину", - отметил белорусский лидер.В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://realty.ria.ru/20240423/ipoteka-1941781456.html
https://ria.ru/20240417/deti-1940631685.html
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евросоюз, в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко, вашингтон (штат)
Евросоюз, В мире, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко, Вашингтон (штат)
Лукашенко посоветовал жителям ЕС вернуться к традиционным ценностям
Лукашенко: гражданам ЕС надо рожать детей, создавать классические семьи