https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038692.html

Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко

Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко

Союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах, заявил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:48

2024-04-24T14:48

2024-04-24T15:32

россия

белоруссия

александр лукашенко

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах, заявил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко."Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства - сильный союз", - заявил лидер Белоруссии.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038375.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, минск