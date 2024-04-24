https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038692.html
Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко
Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко
Союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах, заявил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:48
2024-04-24T14:48
2024-04-24T15:32
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белоруссия
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах, заявил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко."Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства - сильный союз", - заявил лидер Белоруссии.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038375.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, минск
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко: союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить тектонические сдвиги