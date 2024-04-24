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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь - РИА Новости, 24.04.2024
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14:47 24.04.2024 (обновлено: 15:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038375.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:47
2024-04-24T15:13
белоруссия
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии."По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, чтобы нас как футбольный мяч больше не бросали от ворот до ворот", - заявил Лукашенко.Он добавил, что белорусы ни у кого не просят земли и ни у кого ничего не требуют. "Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отжать никому не позволим", - сказал глава государства.
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белоруссия, александр лукашенко, минск
Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь

Лукашенко: Белоруссия по мере роста угроз будет наращивать боевую мощь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
«
"По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, чтобы нас как футбольный мяч больше не бросали от ворот до ворот", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что белорусы ни у кого не просят земли и ни у кого ничего не требуют. "Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отжать никому не позволим", - сказал глава государства.
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