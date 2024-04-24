https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038375.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:47

2024-04-24T14:47

2024-04-24T15:13

белоруссия

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии."По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, чтобы нас как футбольный мяч больше не бросали от ворот до ворот", - заявил Лукашенко.Он добавил, что белорусы ни у кого не просят земли и ни у кого ничего не требуют. "Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отжать никому не позволим", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240424/lazery-1941986355.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, минск