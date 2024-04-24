https://ria.ru/20240424/london-1942025509.html

В Лондоне поймали разбежавшихся лошадей дворцовой кавалерии

В Лондоне поймали разбежавшихся лошадей дворцовой кавалерии - РИА Новости, 24.04.2024

В Лондоне поймали разбежавшихся лошадей дворцовой кавалерии

Полиция лондонского района Вестминстер в соцсети заявила, что все сбежавшие лошади королевской конной гвардии пойманы. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:15

2024-04-24T14:15

2024-04-24T14:17

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Полиция лондонского района Вестминстер в соцсети заявила, что все сбежавшие лошади королевской конной гвардии пойманы. "Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", – написала полиция в соцсети X. Как сообщает газета Telegraph со ссылкой на армейские источники, все лошади были возвращены в лагерь, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее Telegraph сообщила, что во время утренних учений конной гвардии в центре Лондона пять лошадей скинули с себя гвардейцев и разбежались по столице. По данным СМИ, четыре человека были госпитализированы. Кроме того, одна из лошадей врезалась в туристический автобус и разбила лобовое стекло. Другая врезалась в автомобиль, из-за чего получила ранение и начала истекать кровью.

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лондон, в мире, авто