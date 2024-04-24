https://ria.ru/20240424/listovki-1941911891.html

Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче

Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче - РИА Новости, 24.04.2024

Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, разбросав... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:11

2024-04-24T05:11

2024-04-24T05:28

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, разбросав листовки с призывами сдаться, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Залистование огневых позиций ВСУ выполнил артиллерийский расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на авдеевском направлении. Для этого военнослужащие подготовили специально-разработанные листовки с призывом о добровольной сдаче в плен", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. "После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность