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Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче
Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче - РИА Новости, 24.04.2024
Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче
Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, разбросав... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:11
2024-04-24T05:11
2024-04-24T05:28
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, разбросав листовки с призывами сдаться, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Залистование огневых позиций ВСУ выполнил артиллерийский расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на авдеевском направлении. Для этого военнослужащие подготовили специально-разработанные листовки с призывом о добровольной сдаче в плен", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. "После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом к сдаче
Минобороны: артиллерия ЦВО применила агитационные снаряды против ВСУ
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, разбросав листовки с призывами сдаться, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Залистование огневых позиций ВСУ выполнил артиллерийский расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на авдеевском направлении. Для этого военнослужащие подготовили специально-разработанные листовки с призывом о добровольной сдаче в плен", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км.
"После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника", - уточнили в МО РФ.