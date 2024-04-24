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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах - РИА Новости, 24.04.2024
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12:13 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/lentochka-1941982765.html
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах - РИА Новости, 24.04.2024
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах
Во время проведения акции "Георгиевская ленточка" добровольцы будут раздавать ленточки в 35 зарубежных странах, сообщила председатель Центрального штаба... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:13
2024-04-24T12:13
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во время проведения акции "Георгиевская ленточка" добровольцы будут раздавать ленточки в 35 зарубежных странах, сообщила председатель Центрального штаба "Волонтеры победы", депутат ГД Ольга Занко. Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве 24 апреля. "За рубежом наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в 35 странах. Например: Кипр, Турция, Конго, Марокко, Узбекистан, Перу, Киргизия, Азербайджан", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка". Занко добавила, что в некоторых странах георгиевская ленточка запрещена на законодательном уровне, в том числе на Украине, в Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии. По ее мнению, георгиевскую ленточку лучше носить на груди, "у самого сердца", "не очень правильно" носить на шнурках, в волосах и прикреплять к антеннам автомобилей. "Наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленты на 7 тысячах точках, в том числе и за полярным кругом. В 11 регионах в целях безопасности мы специально не стали наносить точки на карту - это 4 наших возвращенных региона и близлежащие к ним. Вместе с георгиевской лентой мы будем раздавать листовку, где с одной стороны описана история георгиевской ленты, а с другой стороны - правила ношения", - рассказала председатель Центрального штаба "Волонтеры победы". В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный георгиевской ленточке, заключила Занко.
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в мире, москва, кипр, турция, ольга занко, дмитрий киселев, волонтеры победы, госдума рф, георгиевская ленточка (акция)
В мире, Москва, Кипр, Турция, Ольга Занко, Дмитрий Киселев, Волонтеры Победы, Госдума РФ, Георгиевская ленточка (акция)
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах

Занко: добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в 35 зарубежных странах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздает георгиевские ленточки прохожим
Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Активист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздает георгиевские ленточки прохожим
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во время проведения акции "Георгиевская ленточка" добровольцы будут раздавать ленточки в 35 зарубежных странах, сообщила председатель Центрального штаба "Волонтеры победы", депутат ГД Ольга Занко.
Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве 24 апреля.
"За рубежом наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в 35 странах. Например: Кипр, Турция, Конго, Марокко, Узбекистан, Перу, Киргизия, Азербайджан", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".
Занко добавила, что в некоторых странах георгиевская ленточка запрещена на законодательном уровне, в том числе на Украине, в Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии.
По ее мнению, георгиевскую ленточку лучше носить на груди, "у самого сердца", "не очень правильно" носить на шнурках, в волосах и прикреплять к антеннам автомобилей.
"Наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленты на 7 тысячах точках, в том числе и за полярным кругом. В 11 регионах в целях безопасности мы специально не стали наносить точки на карту - это 4 наших возвращенных региона и близлежащие к ним. Вместе с георгиевской лентой мы будем раздавать листовку, где с одной стороны описана история георгиевской ленты, а с другой стороны - правила ношения", - рассказала председатель Центрального штаба "Волонтеры победы".
В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный георгиевской ленточке, заключила Занко.
Старт акции Георгиевская ленточка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Вчера, 11:30
 
В миреМоскваКипрТурцияОльга ЗанкоДмитрий КиселевВолонтеры ПобедыГосдума РФГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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