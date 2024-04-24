https://ria.ru/20240424/lentochka-1941982765.html

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах - РИА Новости, 24.04.2024

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в 35 странах

Во время проведения акции "Георгиевская ленточка" добровольцы будут раздавать ленточки в 35 зарубежных странах, сообщила председатель Центрального штаба... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:13

2024-04-24T12:13

2024-04-24T12:13

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во время проведения акции "Георгиевская ленточка" добровольцы будут раздавать ленточки в 35 зарубежных странах, сообщила председатель Центрального штаба "Волонтеры победы", депутат ГД Ольга Занко. Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве 24 апреля. "За рубежом наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в 35 странах. Например: Кипр, Турция, Конго, Марокко, Узбекистан, Перу, Киргизия, Азербайджан", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка". Занко добавила, что в некоторых странах георгиевская ленточка запрещена на законодательном уровне, в том числе на Украине, в Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии. По ее мнению, георгиевскую ленточку лучше носить на груди, "у самого сердца", "не очень правильно" носить на шнурках, в волосах и прикреплять к антеннам автомобилей. "Наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленты на 7 тысячах точках, в том числе и за полярным кругом. В 11 регионах в целях безопасности мы специально не стали наносить точки на карту - это 4 наших возвращенных региона и близлежащие к ним. Вместе с георгиевской лентой мы будем раздавать листовку, где с одной стороны описана история георгиевской ленты, а с другой стороны - правила ношения", - рассказала председатель Центрального штаба "Волонтеры победы". В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный георгиевской ленточке, заключила Занко.

https://ria.ru/20240424/georgievskayalentochka-1941967000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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