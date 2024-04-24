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Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области - РИА Новости, 24.04.2024
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Ярославская область
 
11:52 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/kvartiry-1941974279.html
Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области
Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области - РИА Новости, 24.04.2024
Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области
Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:52
2024-04-24T11:52
ярославская область
жилье
сироты
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что в правительстве Ярославской области состоялось торжественное вручение свидетельств на получение жилья детям-сиротам. Квартиры были закуплены благодаря совместной работе правительства региона и управления следственного комитета по Ярославской области по обращениям граждан. "Правительством области регулярно проводится закупка квартир для детей-сирот. В прошлом году жильем были обеспечены 115 жителей области из данной категории. В 2024 году будут решены жилищные проблемы порядка 130 человек, оставшихся без попечения родителей", - рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. По данным Хохрякова, в 2024 году на приобретение жилья правительством области заложено 325 миллионов рублей. За счет этих средств министерством строительства региона в рамках государственных контрактов будут приобретены квартиры. Еще 100 миллионов будут выданы сиротам в виде сертификатов для самостоятельного приобретения жилья. В приоритетном порядке закупаются квартиры по итогам исполнительных производств, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html
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жилье, сироты
Ярославская область, Жилье, Сироты

Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Семь детей-сирот получили свидетельства на квартиры в Ярославской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в правительстве Ярославской области состоялось торжественное вручение свидетельств на получение жилья детям-сиротам. Квартиры были закуплены благодаря совместной работе правительства региона и управления следственного комитета по Ярославской области по обращениям граждан.
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"Правительством области регулярно проводится закупка квартир для детей-сирот. В прошлом году жильем были обеспечены 115 жителей области из данной категории. В 2024 году будут решены жилищные проблемы порядка 130 человек, оставшихся без попечения родителей", - рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.
По данным Хохрякова, в 2024 году на приобретение жилья правительством области заложено 325 миллионов рублей. За счет этих средств министерством строительства региона в рамках государственных контрактов будут приобретены квартиры. Еще 100 миллионов будут выданы сиротам в виде сертификатов для самостоятельного приобретения жилья. В приоритетном порядке закупаются квартиры по итогам исполнительных производств, отмечают в областном правительстве.
 
Ярославская областьЖильеСироты
 
 
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