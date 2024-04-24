https://ria.ru/20240424/kurs-1941918144.html

Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля

Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля - РИА Новости, 24.04.2024

Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля

Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской – до 12,82 рубля, европейской... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:25

2024-04-24T07:25

2024-04-24T07:25

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской – до 12,82 рубля, европейской – до 99,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 1 копейку, до 93,14 рубля, юаня - также на 1 копейку, до 12,82 рубля, евро - на 16 копеек, до 99,75 рубля. На открытии торгов доллар дешевел до 93,09 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа