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Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля
Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля - РИА Новости, 24.04.2024
Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля
Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской – до 12,82 рубля, европейской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:25
2024-04-24T07:25
2024-04-24T07:25
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской – до 12,82 рубля, европейской – до 99,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 1 копейку, до 93,14 рубля, юаня - также на 1 копейку, до 12,82 рубля, евро - на 16 копеек, до 99,75 рубля. На открытии торгов доллар дешевел до 93,09 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля
Курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже выросли
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской – до 12,82 рубля, европейской – до 99,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 1 копейку, до 93,14 рубля, юаня - также на 1 копейку, до 12,82 рубля, евро - на 16 копеек, до 99,75 рубля.
На открытии торгов доллар дешевел до 93,09 рубля.