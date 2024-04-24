https://ria.ru/20240424/kurgan-1942050501.html
Путин удивился отсутствию у Кургана мэра
Путин удивился отсутствию у Кургана мэра - РИА Новости, 24.04.2024
Путин удивился отсутствию у Кургана мэра
Президент России Владимир Путин на совещании по паводкам удивился отсутствию у Кургана мэра с начала года, заявив, что надо организовать выборы. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:21
2024-04-24T15:21
2024-04-24T15:59
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по паводкам удивился отсутствию у Кургана мэра с начала года, заявив, что надо организовать выборы.Президент на совещании после доклада временно исполняющей обязанности главы города Курган Анастасии Аргышевой спросил, где глава Кургана, на что ему ответили, что в начале года она ушла в отставку."Надо проводить соответствующие мероприятия, выборы организовать тогда", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240424/putin-1942064194.html
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наводнения в россии — 2024, курган, россия, владимир путин, происшествия
Наводнения в России — 2024, Курган, Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин удивился отсутствию у Кургана мэра
Путин на совещании по паводкам удивился отсутствию у Кургана мэра с начала года