https://ria.ru/20240424/krasnoyarsk-1941962342.html

В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку

В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку - РИА Новости, 24.04.2024

В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку

Жительница Красноярска привязала к машине больную собаку и заставила ее бежать за автомобилем, полиция по данному факту проводит проверку, сообщил краевой... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:14

2024-04-24T11:14

2024-04-24T11:14

происшествия

красноярск

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КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Жительница Красноярска привязала к машине больную собаку и заставила ее бежать за автомобилем, полиция по данному факту проводит проверку, сообщил краевой полицейский главк в Telegram-канале. "Накануне вечером в дежурную часть ОП №3 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы дома по ул. Вавилова, 27 о том, что женщина во дворе привязала собаку к автомобилю и начала движение. Полицейские по данному факту начали проведение проверки, в ходе которой установили личность женщины и опросили ее", – говорится в сообщении. Выяснилось, что некоторое время назад собака породы алабай во время прогулки повредила сустав. Женщина решила показать животное ветеринару. Из-за больного сустава собака не могла запрыгнуть в багажник, женщина пыталась погрузить ее сама, но не смогла. "Тогда она привязала животное поводком к машине и начала движение до дома своего внука на ул. Затонская, чтобы он помог поместить собаку в автомобиль. Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала автомобиль и повела собаку пешком. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, в том числе устанавливаются возможные нарушения ПДД. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщает полицейский главк.

https://ria.ru/20231002/labrador-1899865383.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск