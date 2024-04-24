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Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос до 799 сантиметров
Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос до 799 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос до 799 сантиметров
Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос за последние 6 часов на 12 сантиметров, до 799 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:53
2024-04-24T12:53
2024-04-24T12:53
тобол (река)
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наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос за последние 6 часов на 12 сантиметров, до 799 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале. "Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас – Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14.00 (12.00 мск) 799 сантиметров. Рост за последние шесть часов – 12 сантиметров", – написал Моор.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тобол (река), коркино, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Коркино, Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос до 799 сантиметров
Моор: уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос за 6 часов на 12 см
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости.
Уровень реки Тобол в тюменском селе Коркино вырос за последние 6 часов на 12 сантиметров, до 799 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале
.
"Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас – Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14.00 (12.00 мск) 799 сантиметров. Рост за последние шесть часов – 12 сантиметров", – написал Моор.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.