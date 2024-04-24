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В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского
В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского - РИА Новости, 24.04.2024
В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского
Новая американская помощь лишь временно поможет киевским властям, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T01:50
2024-04-24T01:50
2024-04-24T04:15
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новая американская помощь лишь временно поможет киевским властям, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).Дипломат отметил, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Владимира Зеленского.Им Чхон Иль также добавил, что заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление РФ нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941894498.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, КНДР (Северная Корея), Украина, Владимир Зеленский
В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского
МИД КНДР: военная помощь США является лишь психотропным веществом для Зеленского