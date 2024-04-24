https://ria.ru/20240424/kndr-1941903356.html

В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского

В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского - РИА Новости, 24.04.2024

В КНДР сравнили военную помощь США с психотропным веществом для Зеленского

Новая американская помощь лишь временно поможет киевским властям, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T01:50

2024-04-24T01:50

2024-04-24T04:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

кндр (северная корея)

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новая американская помощь лишь временно поможет киевским властям, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).Дипломат отметил, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Владимира Зеленского.Им Чхон Иль также добавил, что заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление РФ нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941894498.html

https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html

сша

кндр (северная корея)

украина

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в мире, сша, кндр (северная корея), украина, владимир зеленский