МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США
МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО
© РИА НовостиПодбитый в селе Бердычи танк Abrams
© РИА Новости
Подбитый в селе Бердычи танк Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО, заявило министерство иностранных дел КНДР.
"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
В его заявлении отмечается, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Владимира Зеленского.
"Зеленский, должно быть, "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНДР.
Им Чхон Иль также отмечает, что заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление РФ нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.