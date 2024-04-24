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МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:48 24.04.2024 (обновлено: 04:12 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kladbische-1941903257.html
МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США
МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США - РИА Новости, 24.04.2024
МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США
Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО, заявило министерство иностранных дел КНДР. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T01:48
2024-04-24T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО, заявило министерство иностранных дел КНДР."Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).В его заявлении отмечается, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Владимира Зеленского."Зеленский, должно быть, "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНДР.Им Чхон Иль также отмечает, что заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление РФ нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/abrams-1938052471.html
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939394866.html
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в мире, украина, сша, нато, кндр (северная корея), россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, КНДР (Северная Корея), Россия, Владимир Зеленский
МИД КНДР назвал поле боя на Украине кладбищем вооружений США

МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО

© РИА НовостиПодбитый в селе Бердычи танк Abrams
Подбитый в селе Бердычи танк Abrams
© РИА Новости
Подбитый в селе Бердычи танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО, заявило министерство иностранных дел КНДР.
"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
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В его заявлении отмечается, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Владимира Зеленского.
"Зеленский, должно быть, "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел КНДР.
Им Чхон Иль также отмечает, что заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление РФ нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОКНДР (Северная Корея)РоссияВладимир Зеленский
 
 
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