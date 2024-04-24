https://ria.ru/20240424/kitay-1942038219.html

Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства

Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства

Белоруссии близок план справедливого мироустройства Китая, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:46

2024-04-24T14:46

2024-04-24T14:46

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссии близок план справедливого мироустройства Китая, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Запад, если хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая. Сообщество единой судьбы со всем человечеством. Вот образец единения наций без ущерба национальным культурам, идеологиям, суверенитетам. Без подавления и чувства превосходства. Без бряцания оружием. Силой мудрости и интеллекта. Предложенный Китаем проект такого справедливого мироустройства имеет право на жизнь. Более того, нам, белорусам, он очень близок", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html

китай

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко