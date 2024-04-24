https://ria.ru/20240424/kitay-1942038219.html
Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства
Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства
Белоруссии близок план справедливого мироустройства Китая, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:46
2024-04-24T14:46
2024-04-24T14:46
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссии близок план справедливого мироустройства Китая, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Запад, если хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая. Сообщество единой судьбы со всем человечеством. Вот образец единения наций без ущерба национальным культурам, идеологиям, суверенитетам. Без подавления и чувства превосходства. Без бряцания оружием. Силой мудрости и интеллекта. Предложенный Китаем проект такого справедливого мироустройства имеет право на жизнь. Более того, нам, белорусам, он очень близок", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко согласился с китайским планом справедливого мироустройства
Лукашенко: Белоруссии близок план справедливого мироустройства, предложенный КНР
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссии близок план справедливого мироустройства Китая, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Запад, если хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая. Сообщество единой судьбы со всем человечеством. Вот образец единения наций без ущерба национальным культурам, идеологиям, суверенитетам. Без подавления и чувства превосходства. Без бряцания оружием. Силой мудрости и интеллекта. Предложенный Китаем проект такого справедливого мироустройства имеет право на жизнь. Более того, нам, белорусам, он очень близок", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания.
В Минске
в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.