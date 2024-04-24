https://ria.ru/20240424/kiev-1942043724.html
В Киеве затопило два парка
В Киеве затопило два парка - РИА Новости, 24.04.2024
В Киеве затопило два парка
Два парка затоплены в Киеве из-за вышедшего из берегов Днепра, сообщили в среду в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:02
2024-04-24T15:02
2024-04-24T15:19
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Два парка затоплены в Киеве из-за вышедшего из берегов Днепра, сообщили в среду в городской администрации украинской столицы. "Половодье в столице. Высокая вода в парке "Муромец" и "Гидропарке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Также публикуются фото затопленных парков и набережных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве затопило два парка
Власти Киева заявили о затоплении двух парков из-за выхода Днепра из берегов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Два парка затоплены в Киеве из-за вышедшего из берегов Днепра, сообщили в среду в городской администрации украинской столицы.
"Половодье в столице. Высокая вода в парке "Муромец" и "Гидропарке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Также публикуются фото затопленных парков и набережных.