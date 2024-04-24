https://ria.ru/20240424/kiev-1942043724.html

В Киеве затопило два парка

В Киеве затопило два парка - РИА Новости, 24.04.2024

В Киеве затопило два парка

Два парка затоплены в Киеве из-за вышедшего из берегов Днепра, сообщили в среду в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:02

2024-04-24T15:02

2024-04-24T15:19

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киев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Два парка затоплены в Киеве из-за вышедшего из берегов Днепра, сообщили в среду в городской администрации украинской столицы. "Половодье в столице. Высокая вода в парке "Муромец" и "Гидропарке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Также публикуются фото затопленных парков и набережных.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина