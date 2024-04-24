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В Химках на лавочке нашли грудного ребенка - РИА Новости, 24.04.2024
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16:55 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/khimki-1942088479.html
В Химках на лавочке нашли грудного ребенка
В Химках на лавочке нашли грудного ребенка - РИА Новости, 24.04.2024
В Химках на лавочке нашли грудного ребенка
Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:55
2024-04-24T16:55
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки... поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребенок... Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции... Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. "Со слов свидетелей и очевидцев произошедшего, женщина после распития спиртных напитков передала своего малолетнего сына знакомому, после чего ушла к себе в квартиру. На протяжении двух часов ребенок беспрерывно плакал, мужчина не мог его успокоить", - добавляется в сообщении. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240406/rebenok-1938238193.html
https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html
химки
московская область (подмосковье)
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происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
В Химках на лавочке нашли грудного ребенка

В Химках на лавочке во дворе дома нашли младенца, его мать оштрафуют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки... поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребенок... Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции... Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
"Со слов свидетелей и очевидцев произошедшего, женщина после распития спиртных напитков передала своего малолетнего сына знакомому, после чего ушла к себе в квартиру. На протяжении двух часов ребенок беспрерывно плакал, мужчина не мог его успокоить", - добавляется в сообщении.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
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