https://ria.ru/20240424/khimki-1942088479.html

В Химках на лавочке нашли грудного ребенка

В Химках на лавочке нашли грудного ребенка - РИА Новости, 24.04.2024

В Химках на лавочке нашли грудного ребенка

Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:55

2024-04-24T16:55

2024-04-24T16:55

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки... поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребенок... Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции... Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. "Со слов свидетелей и очевидцев произошедшего, женщина после распития спиртных напитков передала своего малолетнего сына знакомому, после чего ушла к себе в квартиру. На протяжении двух часов ребенок беспрерывно плакал, мужчина не мог его успокоить", - добавляется в сообщении. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240406/rebenok-1938238193.html

https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html

химки

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, химки, московская область (подмосковье)