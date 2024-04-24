В Химках на лавочке нашли грудного ребенка
В Химках на лавочке во дворе дома нашли младенца, его мать оштрафуют
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Грудного ребенка нашли одного на лавочке во дворе дома в Химках, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки... поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребенок... Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции... Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
В московском парке нашли пакет с телом младенца
6 апреля, 14:11
Отмечается, что гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
"Со слов свидетелей и очевидцев произошедшего, женщина после распития спиртных напитков передала своего малолетнего сына знакомому, после чего ушла к себе в квартиру. На протяжении двух часов ребенок беспрерывно плакал, мужчина не мог его успокоить", - добавляется в сообщении.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей
24 ноября 2023, 11:20