В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских
СК: в Карачаево-Черкесии нашли автомобиль объявленных в розыск лиц
© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской РеспубликеАвтомобиль объявленных в розыск в Карачаево-Черкесии лиц
© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике
Автомобиль объявленных в розыск в Карачаево-Черкесии лиц
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.
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"В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия", — говорится в релизе.
Следователи и криминалисты осмотрели машину, в ближайшее время назначат необходимые экспертизы.
В республиканском главке МВД уточнили, что это ВАЗ-2112. При осмотре там нашли личные вещи подозреваемых и упаковку от боеприпасов.
Нападение на наряд полиции произошло в Карачаевске 22 апреля. Неизвестные открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии оставили в больницу. Полиция объявила в розыск пятерых подозреваемых.
Уголовное дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".
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