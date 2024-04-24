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В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских - РИА Новости, 24.04.2024
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14:14 24.04.2024 (обновлено: 14:58 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kchr-1942025078.html
В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских
В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских - РИА Новости, 24.04.2024
В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских
Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:14
2024-04-24T14:58
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
карачаевск
рашид темрезов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.&quot;В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия&quot;, — говорится в релизе.Следователи и криминалисты осмотрели машину, в ближайшее время назначат необходимые экспертизы.В республиканском главке МВД уточнили, что это ВАЗ-2112. При осмотре там нашли личные вещи подозреваемых и упаковку от боеприпасов.Нападение на наряд полиции произошло в Карачаевске 22 апреля. Неизвестные открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии оставили в больницу. Полиция объявила в розыск пятерых подозреваемых. Уголовное дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".
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россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, карачаевск, рашид темрезов
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Карачаевск, Рашид Темрезов
В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских

СК: в Карачаево-Черкесии нашли автомобиль объявленных в розыск лиц

© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской РеспубликеАвтомобиль объявленных в розыск в Карачаево-Черкесии лиц
Автомобиль объявленных в розыск в Карачаево-Черкесии лиц - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике
Автомобиль объявленных в розыск в Карачаево-Черкесии лиц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.
«

"В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия", — говорится в релизе.

Следователи и криминалисты осмотрели машину, в ближайшее время назначат необходимые экспертизы.
В республиканском главке МВД уточнили, что это ВАЗ-2112. При осмотре там нашли личные вещи подозреваемых и упаковку от боеприпасов.
Нападение на наряд полиции произошло в Карачаевске 22 апреля. Неизвестные открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии оставили в больницу. Полиция объявила в розыск пятерых подозреваемых.
Уголовное дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь
22 апреля, 19:51
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКарачаевскРашид Темрезов
 
 
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