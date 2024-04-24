https://ria.ru/20240424/kchr-1942025078.html

В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских

В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских - РИА Новости, 24.04.2024

В КЧР нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских

Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:14

2024-04-24T14:14

2024-04-24T14:58

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

карачаевск

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942027344_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_305331fa22d93e5521f470f27116cae8.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Карачаево-Черкесии."В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия", — говорится в релизе.Следователи и криминалисты осмотрели машину, в ближайшее время назначат необходимые экспертизы.В республиканском главке МВД уточнили, что это ВАЗ-2112. При осмотре там нашли личные вещи подозреваемых и упаковку от боеприпасов.Нападение на наряд полиции произошло в Карачаевске 22 апреля. Неизвестные открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии оставили в больницу. Полиция объявила в розыск пятерых подозреваемых. Уголовное дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".

https://ria.ru/20240422/pomosch-1941616995.html

россия

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, карачаевск, рашид темрезов