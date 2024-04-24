https://ria.ru/20240424/kareliya-1942027619.html

Безработица в Карелии снизилась в 1,5 раза с начала 2023 года

Безработица в Карелии снизилась в 1,5 раза с начала 2023 года - РИА Новости, 24.04.2024

Безработица в Карелии снизилась в 1,5 раза с начала 2023 года

Регистрируемая безработица с начала прошлого года снизилась почти в 1,5 раза в Карелии до максимально низкого за последние 16 лет уровня – менее 1%, общая... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:21

2024-04-24T14:21

2024-04-24T14:21

республика карелия

артур парфенчиков

безработица

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Регистрируемая безработица с начала прошлого года снизилась почти в 1,5 раза в Карелии до максимально низкого за последние 16 лет уровня – менее 1%, общая безработица - до 5,3%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительство региона уточнили, что также в республике существенно выросли темпы трудоустройства. С 2017 года в Карелии создано и модернизировано более 50 тысяч рабочих мест, из них в 2023 году – более 14 тысяч. При этом среди работодателей особенно востребованы высококвалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, водители, газоэлектросварщики. Традиционно в социальной сфере нужны педагоги, медицинские работники. Глава республики отметил, что число вакансий в экономике растет - это является ярким свидетельством развития региона. "Это показатель ее стабильности, несмотря на внешние санкции", – цитирует пресс-служба Парфенчикова. В прошлом году при участии службы занятости были трудоустроены 8,1 тысячи граждан, в том числе 6,4 тысячи – безработных. Также при содействии службы занятости более 1,6 тысячи человек получили новые профессиональные компетенции. Особое внимание служба занятости уделяет поиску работы и сопровождению участников СВО и их семей. Более 80 жителей Карелии из числа участников СВО и членов их семей нашли работу благодаря службе занятости. Уровень молодежной безработицы снизился в 1,5 раза. В План мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года вошли мероприятия по летней занятости подростков, меры финансовой поддержки работодателей при трудоустройстве выпускников без опыта работы, повышенная финансовая помощь для молодежи при открытии собственного дела и другие. Немаловажную роль в сокращении безработицы играет и работа по снижению неформальной занятости. В 2023 году удалось вывести из тени 3016 таких работников. Эта работа будет продолжена, отметил глава региона. Поступление в бюджет республики налоговых и неналоговых доходов на 14% превысило уровень 2022 года. По сравнению с 2017 годом рост еще более внушительный – в 2,2 раза.

https://ria.ru/20240424/kareliya-1942018655.html

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республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, безработица