https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова - РИА Новости, 24.04.2024
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с тренировки главы региона Рамзана... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:02
2024-04-24T18:02
2024-04-24T18:02
общество
рамзан кадыров
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
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ГРОЗНЫЙ, 24 апр - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с тренировки главы региона Рамзана Кадырова и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии". "По-моему, Рамзан Ахматович болен… переизбытком сил, здоровья и энергии. И плюс к этому, любовью к своему народу и преданностью своей стране! Привет всякой либеральной шушере", — написал Дудаев. В последние дни в ряде Telegram-каналов вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни Кадырова. Ранее глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали слухи об ухудшении его здоровья.
https://ria.ru/20240422/kadyrov-1941647254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рамзан кадыров, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), здоровье - общество
Общество, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Чеченская республика (Чечня), Здоровье - Общество
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова
Чеченский министр Дудаев: Кадыров болен переизбытком сил, здоровья и энергии