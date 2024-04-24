https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html

Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова

Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова - РИА Новости, 24.04.2024

Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с тренировки главы региона Рамзана... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:02

2024-04-24T18:02

2024-04-24T18:02

общество

рамзан кадыров

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 апр - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с тренировки главы региона Рамзана Кадырова и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии". "По-моему, Рамзан Ахматович болен… переизбытком сил, здоровья и энергии. И плюс к этому, любовью к своему народу и преданностью своей стране! Привет всякой либеральной шушере", — написал Дудаев. В последние дни в ряде Telegram-каналов вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни Кадырова. Ранее глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали слухи об ухудшении его здоровья.

https://ria.ru/20240422/kadyrov-1941647254.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), здоровье - общество