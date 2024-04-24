https://ria.ru/20240424/kabul-1942053567.html

СМИ раскрыли детали теракта в аэропорту Кабула

СМИ раскрыли детали теракта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 24.04.2024

СМИ раскрыли детали теракта в аэропорту Кабула

Телеканал CNN обнаружил видеоматериалы, которые, как утверждается, свидетельствуют, что некоторые жертвы теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года могли... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:30

2024-04-24T15:30

2024-04-24T15:30

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кабул (город)

россия

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министерство обороны сша

талибан

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Телеканал CNN обнаружил видеоматериалы, которые, как утверждается, свидетельствуют, что некоторые жертвы теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года могли погибнуть не от взрыва, а от выстрелов американских солдат. Террорист-смертник ИГ* (запрещенная в РФ организация) подорвал себя в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года - в разгар вывода американских войск из Афганистана. Этот взрыв унес жизни 13 военных США и более 170 афганцев, которые пытались покинуть страну после ее захвата талибами** (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Как отмечает CNN, в течение двух лет Пентагон настаивал, что гибель людей была вызвана одним лишь взрывом, а военные, сообщившие о сопутствующей стрельбе, скорее всего, растерялись в хаотической ситуации и неверно оценили обстановку. Хотя Пентагон признал, что американские и британские войска вели огонь, он утверждает, что с их стороны стрельба ограничилась тремя очередями, которые были почти одновременными и никого не задели. Видео, снятое камерой GoPro одного из морских пехотинцев, которое ранее публиковалось полностью, показывает, что выстрелов было гораздо больше, чем когда-либо признавал Пентагон. Кроме того, более 10 американских военнослужащих, которые были на месте событий и говорили с CNN на условиях анонимности, опасаясь служебных санкций, подробно описали стрельбу. "Это были не одиночные и двойные выстрелы. Это была массовая стрельба", - заявил телеканалу один из морпехов. Афганский врач, впервые беседовавший с CNN под запись, рассказал, что лично извлекал пули из раненых и вместе с персоналом госпиталя насчитал десятки афганцев, умерших от огнестрельных ранений. Как заявляет телеканал, новые свидетельства ставят под сомнение достоверность расследований, проведенных американскими военными, и вызывают серьезные вопросы к Пентагону, который продолжает отвергать доказательства того, что мирные жители были застрелены.* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

https://ria.ru/20240412/tn-1939498055.html

https://ria.ru/20240401/terakt-1937208885.html

кабул (город)

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афганистан

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в мире, кабул (город), россия, афганистан, министерство обороны сша, талибан, оон