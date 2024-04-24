https://ria.ru/20240424/ishim-1941990198.html

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области превысил критическую отметку, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:38

2024-04-24T12:38

2024-04-24T13:14

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области превысил критическую отметку, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 сантиметров", — написал он.Отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, еще в шесть утра уровень Ишима здесь достигал 919 сантиметров. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html

ишим (река)

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ишим (река), наводнения в россии — 2024