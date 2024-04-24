Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 24.04.2024 (обновлено: 13:14 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ishim-1941990198.html
Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку
Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области превысил критическую отметку, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:38
2024-04-24T13:14
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689634_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_87603c919b6ffb7b5833bcd37fb1ad0e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области превысил критическую отметку, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 сантиметров", — написал он.Отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, еще в шесть утра уровень Ишима здесь достигал 919 сантиметров. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html
ишим (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689634_96:0:1185:817_1920x0_80_0_0_f4e0e4c09b5010e47ee8bca69873e97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское превысил критическую отметку

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в Тюменской области превысил критическую отметку, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.
"В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 сантиметров", — написал он.
Набережная города Ишим в Тюменской области
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим
Вчера, 10:45
Отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, еще в шесть утра уровень Ишима здесь достигал 919 сантиметров.
Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Ишим (река)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала