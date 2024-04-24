https://ria.ru/20240424/ishim-1941968569.html

Уровень воды в Ишиме около села Абатское приблизился к критической отметке

Уровень воды в Ишиме около села Абатское приблизился к критической отметке - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень воды в Ишиме около села Абатское приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за последние 4 часа вырос на 34 сантиметра, до достижения критической отметки осталось 7... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:39

происшествия

ишим (река)

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за последние 4 часа вырос на 34 сантиметра, до достижения критической отметки осталось 7 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале. "На 12.00 (10.00 мск) уровень реки Ишим в селе Абатское составляет 953 сантиметра. За последние 4 часа рост плюс 34 сантиметра. До критической отметки осталось всего 7 сантиметров", - написал губернатор. По его словам, большая вода угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень-Омск, на которой заканчиваются работы по расширению насыпи. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, в 8.00 (6.00 мск) уровень воды был на уровне 919 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

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происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024