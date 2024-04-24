https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html

В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим

В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим - РИА Новости, 24.04.2024

В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим

Вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:45

2024-04-24T10:45

2024-04-24T11:48

происшествия

жилье

ишим (река)

тюменская область

владимир якушев

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании оперативного штаба. "Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями", — приводит его слова аппарат полпредства.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. В городе Ишим, где живут около 64 тысяч человек, уровень одноименной реки 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села в Упоровском районе, население которого составляет 19,5 тысячи человек. По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240424/abatskoe-1941922791.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, ишим (река), тюменская область, владимир якушев, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, тобол (река)