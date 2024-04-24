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В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим - РИА Новости, 24.04.2024
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10:45 24.04.2024 (обновлено: 11:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим - РИА Новости, 24.04.2024
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим
Вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:45
2024-04-24T11:48
происшествия
жилье
ишим (река)
тюменская область
владимир якушев
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании оперативного штаба. &quot;Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями&quot;, — приводит его слова аппарат полпредства.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. В городе Ишим, где живут около 64 тысяч человек, уровень одноименной реки 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села в Упоровском районе, население которого составляет 19,5 тысячи человек. По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240424/abatskoe-1941922791.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
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происшествия, жилье, ишим (река), тюменская область, владимир якушев, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Происшествия, Жилье, Ишим (река), Тюменская область, Владимир Якушев, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим

Полпред Якушев: вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области

© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
Набережная города Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Вторая волна паводка возможна на реке Ишим в Тюменской области, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании оперативного штаба.
«

"Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями", — приводит его слова аппарат полпредства.

Река Ишим в Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров
Вчера, 08:27
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. В городе Ишим, где живут около 64 тысяч человек, уровень одноименной реки 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села в Упоровском районе, население которого составляет 19,5 тысячи человек.
По последним данным МЧС, в области эвакуировали более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых и 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
 
ПроисшествияЖильеИшим (река)Тюменская областьВладимир ЯкушевГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Тобол (река)
 
 
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