https://ria.ru/20240424/ishim-1941916955.html
Уровень воды в Ишиме у одноименного города снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в Ишиме у одноименного города снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в Ишиме у одноименного города снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров, сообщает информационный центр... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:12
2024-04-24T07:12
2024-04-24T07:12
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск среды уровень воды в реке Ишим составляет 1042 сантиметра. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысяч человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
ишим (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в Ишиме у одноименного города снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города за сутки упал на 11 сантиметров