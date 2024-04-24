https://ria.ru/20240424/investory-1942094397.html
Инвесторы заняли более 50% территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Инвесторы заняли более 50% территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин" - РИА Новости, 24.04.2024
Инвесторы заняли более 50% территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Более половины площадей, предназначенных под размещение производств, особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске уже заняли резиденты и потенциальные РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:24
нижегородская область
особые экономические зоны
дзержинск (нижегородская область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098701_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_254ebc7b5e52f4666dfc225c41f4464f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Более половины площадей, предназначенных под размещение производств, особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске уже заняли резиденты и потенциальные резиденты - компании, приступившие к подготовке документации на получение этого статуса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724 гектаров, из которых 416,7 гектара – государственная площадка, еще около 300 гектаров – территории компаний химической отрасли. "Инвесторы за год после расширения ОЭЗ "Кулибин" заняли уже более 50% ее территории - около 230 гектаров, это чуть больше половины полезной площади. Из них на территории государственной площадки освоено 180 гектаров, а на территории частных – около 50 гектаров. Экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил планы по реализации проектов 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Он отметил, что по результатам ввода компаний в эксплуатацию будет создано более 3 тысяч рабочих мест. "Потенциальные резиденты – еще 17 компаний. Это предприятия, которые работают в сфере механообработки, производства малотоннажной химии и электромонтажных изделий из металла", – рассказал Саносян. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. "Особая экономическая зона "Кулибин" активно прирастает новыми компаниями, поскольку площадка имеет действительно привлекательные, в чем-то уникальные условия и выгодное расположение для организации предприятий разного спектра. Сейчас мы ведем масштабную работу по созданию необходимой инфраструктуры – это дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения. Кроме того, в рамках реализации экосистемы ОЭЗ для резидентов площадки мы планируем построить объекты социальной и деловой инфраструктуры", – рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
https://ria.ru/20240423/agrarii-1941818892.html
https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941577801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
особые экономические зоны, дзержинск (нижегородская область)
Нижегородская область, Особые экономические зоны, Дзержинск (Нижегородская область)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Более половины площадей, предназначенных под размещение производств, особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске уже заняли резиденты и потенциальные резиденты - компании, приступившие к подготовке документации на получение этого статуса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724 гектаров, из которых 416,7 гектара – государственная площадка, еще около 300 гектаров – территории компаний химической отрасли.
"Инвесторы за год после расширения ОЭЗ "Кулибин" заняли уже более 50% ее территории - около 230 гектаров, это чуть больше половины полезной площади. Из них на территории государственной площадки освоено 180 гектаров, а на территории частных – около 50 гектаров. Экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил планы по реализации проектов 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.
Он отметил, что по результатам ввода компаний в эксплуатацию будет создано более 3 тысяч рабочих мест. "Потенциальные резиденты – еще 17 компаний. Это предприятия, которые работают в сфере механообработки, производства малотоннажной химии и электромонтажных изделий из металла", – рассказал Саносян.
Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.
"Особая экономическая зона
"Кулибин" активно прирастает новыми компаниями, поскольку площадка имеет действительно привлекательные, в чем-то уникальные условия и выгодное расположение для организации предприятий разного спектра. Сейчас мы ведем масштабную работу по созданию необходимой инфраструктуры – это дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения. Кроме того, в рамках реализации экосистемы ОЭЗ для резидентов площадки мы планируем построить объекты социальной и деловой инфраструктуры", – рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.