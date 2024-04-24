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Венгрия сохранит односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции

Венгрия сохранит односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции - РИА Новости, 24.04.2024

Венгрия сохранит односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции

Венгрия сохраняет односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции, несмотря на решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:11

2024-04-24T17:11

2024-04-24T17:11

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БУДАПЕШТ, 24 апр - РИА Новости. Венгрия сохраняет односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции, несмотря на решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины еще на год, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник утвердили решение о продлении на год, до июня 2025 года, беспошлинного импорта товаров с Украины, включая сельхозпродукцию. Решение поддержали 428 депутатов, против проголосовали 131 и 44 – воздержались. Теперь Совет ЕС должен формально утвердить решение, и оно вступит в силу после 5 июня. "Брюссель снова бросил аграриев и по-прежнему не ограничивает импорт украинского зерна... Правительство Венгрии и дальше сохранит запрет на импорт, введенный на национальной основе, и всеми силами защитит интересы производителей", - написал Надь в Facebook*. Венгерский министр также добавил, что на выборах в Европарламент 9 июня "надо выбрать такое новое руководство, которое не будет ставить интересы третьих стран выше собственных фермеров и которое сможет принять реальные меры для защиты европейских аграриев". Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240115/poshliny-1921463600.html

https://ria.ru/20240329/zerno-1936508306.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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