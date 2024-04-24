Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки
Нижегородские ветврачи спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монеты
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего НовгородаИгуана, проглотившая игрушечную гусеницу и несколько монет
Игуана, проглотившая игрушечную гусеницу и несколько монет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в Telegram-канале.
Животное две недели отказывалось от еды и находилось в угнетенном состоянии. Хозяева обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе.
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего НовгородаРентгеновский снимок игуаны, проглотившей игрушечную гусеницу и несколько монет
Рентгеновский снимок игуаны, проглотившей игрушечную гусеницу и несколько монет
"При рентгенологическом исследовании было обнаружено несколько инородных тел. В результате оперативного вмешательства извлекли игрушку-гусеницу и две монеты, одна из которых находилась в желудке длительное время", — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас игуана проходит курс лечения и находится в состоянии средней степени тяжести.
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