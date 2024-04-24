https://ria.ru/20240424/iguana-1942106245.html

Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки

Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки - РИА Новости, 24.04.2024

Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки

В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:41

2024-04-24T17:41

2024-04-24T18:13

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в Telegram-канале. Животное две недели отказывалось от еды и находилось в угнетенном состоянии. Хозяева обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе."При рентгенологическом исследовании было обнаружено несколько инородных тел. В результате оперативного вмешательства извлекли игрушку-гусеницу и две монеты, одна из которых находилась в желудке длительное время", — говорится в публикации. Отмечается, что сейчас игуана проходит курс лечения и находится в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240423/kotyata-1941840060.html

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