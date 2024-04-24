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Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки - РИА Новости, 24.04.2024
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Хорошие новости
 
17:41 24.04.2024 (обновлено: 18:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/iguana-1942106245.html
Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки
Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки - РИА Новости, 24.04.2024
Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки
В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:41
2024-04-24T18:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в Telegram-канале. Животное две недели отказывалось от еды и находилось в угнетенном состоянии. Хозяева обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе."При рентгенологическом исследовании было обнаружено несколько инородных тел. В результате оперативного вмешательства извлекли игрушку-гусеницу и две монеты, одна из которых находилась в желудке длительное время", — говорится в публикации. Отмечается, что сейчас игуана проходит курс лечения и находится в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240423/kotyata-1941840060.html
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Хорошие новости, Нижний Новгород, Общество
Ветеринары спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монетки

Нижегородские ветврачи спасли игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и монеты

© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего НовгородаИгуана, проглотившая игрушечную гусеницу и несколько монет
Игуана, проглотившая игрушечную гусеницу и несколько монет - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода
Игуана, проглотившая игрушечную гусеницу и несколько монет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде прооперировали десятилетнюю игуану, проглотившую игрушечную гусеницу и несколько монет, сообщило городское госветуправление в Telegram-канале.
Животное две недели отказывалось от еды и находилось в угнетенном состоянии. Хозяева обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе.
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего НовгородаРентгеновский снимок игуаны, проглотившей игрушечную гусеницу и несколько монет
Рентгеновский снимок игуаны, проглотившей игрушечную гусеницу и несколько монет - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода
Рентгеновский снимок игуаны, проглотившей игрушечную гусеницу и несколько монет
"При рентгенологическом исследовании было обнаружено несколько инородных тел. В результате оперативного вмешательства извлекли игрушку-гусеницу и две монеты, одна из которых находилась в желудке длительное время", — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас игуана проходит курс лечения и находится в состоянии средней степени тяжести.
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