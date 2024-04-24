https://ria.ru/20240424/gutsul-1942107671.html

Гуцул назвала уголовное дело против себя сфабрикованным

Гуцул назвала уголовное дело против себя сфабрикованным - РИА Новости, 24.04.2024

Гуцул назвала уголовное дело против себя сфабрикованным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду в своем Telegram-канале, что уголовное дело против нее сфабриковано по указанию президента Молдавии Майи Санду... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

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евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду в своем Telegram-канале, что уголовное дело против нее сфабриковано по указанию президента Молдавии Майи Санду из-за критики разрушительных действий властей республики. Ранее в среду молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности незаконного финансирования партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. "Сегодня в суд передали сфабрикованное уголовное дело против меня. Материалы в инстанцию направила прокуратура по борьбе с коррупцией. А борется она по указке Санду только с теми, кто делает жизнь в своей стране лучше, работает на благо народа и выступает против разрушительных действий правительства", - написала Гуцул. По ее словам, она не первая, против кого власть заводит фейковые уголовные дела. "И уже заявляла, что готова к уголовному преследованию, я предвидела эти шаги Санду, ведь все уловки властей нам давно известны. Власть, способная только на шантаж и угрозы, настолько боится реальных дел, что тут же устраивает гонения на всех, чья работа не ограничивается обещаниями. Я не прекращу свою борьбу за благополучие граждан", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду