Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы
© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Брянская таможня направила для бойцов в зоне спецоперации гуманитарный груз, включающий сварочный аппарат, бензопилы, строительный инвентарь и печь для полевой бани, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Очередная партия гуманитарного груза была отправлена на купянское направление для бойцов из Брянской области. На собранные сотрудниками ведомства личные денежные средства были приобретены сварочный аппарат, пять бензопил, полсотни лопат, 150 килограммов гвоздей, десятки молотков и топоров и прочий инвентарь", – говорится в релизе.
© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Пресс-служба сообщила, что брянские таможенники активно помогают воинским частям Брянской области и военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО.
"Также для бойцов приобрели печь для полевой бани с емкостью для нагрева воды. Надеемся, что переданная помощь облегчит бытовые тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводятся в сообщении.