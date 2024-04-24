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Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы - РИА Новости, 24.04.2024
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11:23 24.04.2024 (обновлено: 11:24 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/gumanitarnyy_gruz-1941964461.html
Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы
Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы - РИА Новости, 24.04.2024
Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы
Брянская таможня направила для бойцов в зоне спецоперации гуманитарный груз, включающий сварочный аппарат, бензопилы, строительный инвентарь и печь для полевой... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:23
2024-04-24T11:24
надежные люди
брянская область
сергей санакоев
сво
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Брянская таможня направила для бойцов в зоне спецоперации гуманитарный груз, включающий сварочный аппарат, бензопилы, строительный инвентарь и печь для полевой бани, сообщили в пресс-службе ведомства. "Очередная партия гуманитарного груза была отправлена на купянское направление для бойцов из Брянской области. На собранные сотрудниками ведомства личные денежные средства были приобретены сварочный аппарат, пять бензопил, полсотни лопат, 150 килограммов гвоздей, десятки молотков и топоров и прочий инвентарь", – говорится в релизе. Пресс-служба сообщила, что брянские таможенники активно помогают воинским частям Брянской области и военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО. "Также для бойцов приобрели печь для полевой бани с емкостью для нагрева воды. Надеемся, что переданная помощь облегчит бытовые тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводятся в сообщении.
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брянская область, сергей санакоев, сво
Надежные люди, Брянская область, Сергей Санакоев, СВО

Брянские таможенники передали бойцам СВО сварочный аппарат и бензопилы

© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Брянская таможня направила для бойцов в зоне спецоперации гуманитарный груз, включающий сварочный аппарат, бензопилы, строительный инвентарь и печь для полевой бани, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Очередная партия гуманитарного груза была отправлена на купянское направление для бойцов из Брянской области. На собранные сотрудниками ведомства личные денежные средства были приобретены сварочный аппарат, пять бензопил, полсотни лопат, 150 килограммов гвоздей, десятки молотков и топоров и прочий инвентарь", – говорится в релизе.
© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней для бойцов спецоперации
Пресс-служба сообщила, что брянские таможенники активно помогают воинским частям Брянской области и военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО.
"Также для бойцов приобрели печь для полевой бани с емкостью для нагрева воды. Надеемся, что переданная помощь облегчит бытовые тяготы несения службы", – отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводятся в сообщении.
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Надежные людиБрянская областьСергей СанакоевСВО
 
 
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