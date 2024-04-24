https://ria.ru/20240424/gruz-1941912888.html

Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году

Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024

Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году

Около 800 тонн гуманитарных грузов для участников спецоперации отправили из Алтайского края за прошлый год, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:43

2024-04-24T05:43

2024-04-24T05:43

надежные люди

общество

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Около 800 тонн гуманитарных грузов для участников спецоперации отправили из Алтайского края за прошлый год, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Мы точно знаем, мы смогли посчитать это, около 800 тонн (отправили гуманитарной помощи на СВО за прошлый год - ред.). И ведь этим занимается без преувеличения весь край", - отметил губернатор во время ежегодного отчета перед депутатами краевого законодательного собрания. Томенко подчеркнул, что грузы участникам спецоперации отправляют какую неделю-две. Это и техника, и продукты питания, и маскировочные сети, и окопные свечи, а также многое другое.

https://ria.ru/20240423/pomosch-1941892900.html

алтайский край

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общество, алтайский край, виктор томенко