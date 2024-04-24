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Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024
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Надежные люди
 
05:43 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gruz-1941912888.html
Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году
Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024
Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году
Около 800 тонн гуманитарных грузов для участников спецоперации отправили из Алтайского края за прошлый год, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:43
2024-04-24T05:43
надежные люди
общество
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Около 800 тонн гуманитарных грузов для участников спецоперации отправили из Алтайского края за прошлый год, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Мы точно знаем, мы смогли посчитать это, около 800 тонн (отправили гуманитарной помощи на СВО за прошлый год - ред.). И ведь этим занимается без преувеличения весь край", - отметил губернатор во время ежегодного отчета перед депутатами краевого законодательного собрания. Томенко подчеркнул, что грузы участникам спецоперации отправляют какую неделю-две. Это и техника, и продукты питания, и маскировочные сети, и окопные свечи, а также многое другое.
https://ria.ru/20240423/pomosch-1941892900.html
алтайский край
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общество, алтайский край, виктор томенко
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Виктор Томенко
Алтай послал участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023 году

Томенко: Алтай отправил участникам СВО около 800 тонн гуманитарных грузов в 2023

© Фото : ФССП РоссииПартию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ФССП России
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Около 800 тонн гуманитарных грузов для участников спецоперации отправили из Алтайского края за прошлый год, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Мы точно знаем, мы смогли посчитать это, около 800 тонн (отправили гуманитарной помощи на СВО за прошлый год - ред.). И ведь этим занимается без преувеличения весь край", - отметил губернатор во время ежегодного отчета перед депутатами краевого законодательного собрания.
Томенко подчеркнул, что грузы участникам спецоперации отправляют какую неделю-две. Это и техника, и продукты питания, и маскировочные сети, и окопные свечи, а также многое другое.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
23 апреля, 22:44
 
Надежные людиОбществоАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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