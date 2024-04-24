https://ria.ru/20240424/grabiteli-1942024466.html

Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области

Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области - РИА Новости, 24.04.2024

Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области

В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:11

2024-04-24T14:11

2024-04-24T15:20

происшествия

россия

калужская область

обнинск

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк."На видео задержание подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО на территории Калужской области. <...> Операцию проводили мои коллеги из ГУУР МВД России во взаимодействии с полицейскими из Калужской области и сотрудниками ФСБ России", — написала она.По информации полиции, нападение на участника СВО произошло в Обнинске в конце февраля. Злоумышленники избили его, забрали его автомобиль, а затем заперли его в багажнике своей машины. Однако потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью. Уголовное дело расследуется по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Полицейские опросили возможных очевидцев и смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Они уже арестованы, добавила Волк. Сколько фигурантов, она не уточнила, но, судя по видео, их как минимум трое.

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

россия

калужская область

обнинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, калужская область, обнинск, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)