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Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области - РИА Новости, 24.04.2024
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14:11 24.04.2024 (обновлено: 15:20 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/grabiteli-1942024466.html
Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области
Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области - РИА Новости, 24.04.2024
Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области
В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:11
2024-04-24T15:20
происшествия
россия
калужская область
обнинск
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.&quot;На видео задержание подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО на территории Калужской области. &lt;...&gt; Операцию проводили мои коллеги из ГУУР МВД России во взаимодействии с полицейскими из Калужской области и сотрудниками ФСБ России&quot;, — написала она.По информации полиции, нападение на участника СВО произошло в Обнинске в конце февраля. Злоумышленники избили его, забрали его автомобиль, а затем заперли его в багажнике своей машины. Однако потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью. Уголовное дело расследуется по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Полицейские опросили возможных очевидцев и смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Они уже арестованы, добавила Волк. Сколько фигурантов, она не уточнила, но, судя по видео, их как минимум трое.
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
россия
калужская область
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происшествия, россия, калужская область, обнинск, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калужская область, Обнинск, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области

Волк: задержаны люди, избившие участника СВО и похитившие его машину в Обнинске

© МВД РоссииСотрудники правоохранительных органов во время задержания подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО
© МВД России
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.
«

"На видео задержание подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО на территории Калужской области. <...> Операцию проводили мои коллеги из ГУУР МВД России во взаимодействии с полицейскими из Калужской области и сотрудниками ФСБ России", — написала она.

По информации полиции, нападение на участника СВО произошло в Обнинске в конце февраля. Злоумышленники избили его, забрали его автомобиль, а затем заперли его в багажнике своей машины. Однако потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью.
Уголовное дело расследуется по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Полицейские опросили возможных очевидцев и смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Они уже арестованы, добавила Волк.
Сколько фигурантов, она не уточнила, но, судя по видео, их как минимум трое.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
14 февраля, 05:59
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьОбнинскИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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