Полиция задержала грабителей, напавших на участника СВО в Калужской области
Волк: задержаны люди, избившие участника СВО и похитившие его машину в Обнинске
© МВД РоссииСотрудники правоохранительных органов во время задержания подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Калужской области задержали грабителей, которые в похитили у участника спецоперации машину, а самого его избили и заперли в багажнике, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.
«
"На видео задержание подозреваемых в разбойном нападении и похищении участника СВО на территории Калужской области. <...> Операцию проводили мои коллеги из ГУУР МВД России во взаимодействии с полицейскими из Калужской области и сотрудниками ФСБ России", — написала она.
По информации полиции, нападение на участника СВО произошло в Обнинске в конце февраля. Злоумышленники избили его, забрали его автомобиль, а затем заперли его в багажнике своей машины. Однако потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью.
Уголовное дело расследуется по статьям "Разбой" и "Похищение человека". Полицейские опросили возможных очевидцев и смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Они уже арестованы, добавила Волк.
Сколько фигурантов, она не уточнила, но, судя по видео, их как минимум трое.