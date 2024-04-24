https://ria.ru/20240424/gosduma-1941948215.html

В Госдуме назвали перевод британской ОПК в режим войны жаждой наживы

В Госдуме назвали перевод британской ОПК в режим войны жаждой наживы - РИА Новости, 24.04.2024

В Госдуме назвали перевод британской ОПК в режим войны жаждой наживы

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал жаждой наживы военных корпораций перевод оборонной промышленности... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:25

2024-04-24T10:25

2024-04-24T10:25

риши сунак

дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал жаждой наживы военных корпораций перевод оборонной промышленности Великобритании в режим войны. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе британской оборонной промышленности в режим войны. Сунак также отметил, что Украине будут предоставлять военную поддержку как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо. "Британии ничего не угрожает, но Сунак, видимо, решил войти в историю и прославиться как премьер военного времени. Отсюда и такие решения, продиктованные, прежде всего, жаждой наживы английских военных корпораций", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, упор на производство вооружений лишь обчистит карманы британских налогоплательщиков. "Кто сейчас и рукоплещет Сунаку, так это лоббисты военных корпораций, но никак не британский народ, с которого и до этого драли три шкуры налогов, а теперь придется отдавать еще и четвертую, чтобы их премьер мог красиво и по-умному разговаривать на различных международных форумах", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240423/korotchenko-1941750290.html

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риши сунак, дмитрий белик, политика, госдума рф