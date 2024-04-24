https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html

Голливуд уже не сможет работать в России как раньше, заявили на ММКФ

Голливуд уже не сможет работать в России как раньше, заявили на ММКФ - РИА Новости, 24.04.2024

Голливуд уже не сможет работать в России как раньше, заявили на ММКФ

Если голливудские фильмы вернутся в российский прокат, они уже не смогут занять прежние позиции, заявил РИА Новости программный директор Московского... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:48

2024-04-24T11:48

2024-04-24T15:06

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голливуд

россия

новости культуры

московский международный кинофестиваль

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если голливудские фильмы вернутся в российский прокат, они уже не смогут занять прежние позиции, заявил РИА Новости программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев. "Раньше у нас российское кино имело честную долю на своем собственном рынке — 30 процентов. Сейчас Голливуд ушел, все 100 процентов у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы. <…> Когда Голливуд вернется, он что-то себе обратно заберет, но уже так, как раньше, работать не сможет", — сказал он. Кудрявцев отметил, что у российских зрителей увеличился интерес в том числе к авторскому кино, кассовые сборы которого стали значительно больше. Так, фильм Сергея Урсуляка "Праведник" заработал в прокате более 600 миллионов рублей, а "Воздух" Алексея Германа — младшего — свыше полумиллиарда."Фильмы наших авторов всех жанров будут себя чувствовать гораздо лучше, расправив крылья и плечи", — добавил программный директор. ММКФ — один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль проводится регулярно. За последние 20 лет его жюри возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.Нынешний, 46-й ММКФ проходит с 19 по 26 апреля.

https://ria.ru/20240210/kino-1926491077.html

https://ria.ru/20240423/mmkf-1941749273.html

голливуд

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, голливуд, россия, новости культуры, московский международный кинофестиваль