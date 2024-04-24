https://ria.ru/20240424/gibel-1942115033.html

В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет

В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет - РИА Новости, 24.04.2024

В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет

Подросток погиб, еще три человека пострадали в результате падения автомобиля в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:11

2024-04-24T18:11

2024-04-24T18:11

происшествия

карабудахкентский район

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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Подросток погиб, еще три человека пострадали в результате падения автомобиля в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в ночь на среду, примерно в 00.10 мск, на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе Дагестана. "Местный житель, управляя автомобилем марки Porsche Cayenne S, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 13-летний пассажир, житель Карабудахкентского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении. Водитель и два его пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, госпитализированы.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html

карабудахкентский район

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2024

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происшествия, карабудахкентский район