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В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет - РИА Новости, 24.04.2024
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18:11 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gibel-1942115033.html
В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет
В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет - РИА Новости, 24.04.2024
В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет
Подросток погиб, еще три человека пострадали в результате падения автомобиля в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:11
2024-04-24T18:11
происшествия
карабудахкентский район
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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Подросток погиб, еще три человека пострадали в результате падения автомобиля в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в ночь на среду, примерно в 00.10 мск, на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе Дагестана. "Местный житель, управляя автомобилем марки Porsche Cayenne S, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 13-летний пассажир, житель Карабудахкентского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении. Водитель и два его пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, госпитализированы.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район
Происшествия, Карабудахкентский район
В Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет

МВД: в Дагестане подросток погиб при падении автомобиля в кювет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Подросток погиб, еще три человека пострадали в результате падения автомобиля в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло в ночь на среду, примерно в 00.10 мск, на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе Дагестана.
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"Местный житель, управляя автомобилем марки Porsche Cayenne S, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 13-летний пассажир, житель Карабудахкентского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении.
Водитель и два его пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, госпитализированы.
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ПроисшествияКарабудахкентский район
 
 
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