https://ria.ru/20240424/georgievskaya_lentochka-1941842381.html

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "России сегодня"

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "России сегодня" - РИА Новости, 24.04.2024

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "России сегодня"

В России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:44

2024-04-24T16:44

2024-04-24T18:40

новости агентства

россия

дмитрий киселев

маргарита симоньян

наталья лосева

волонтеры победы

георгиевская ленточка (акция)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было получить у стен международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция. Во всех регионах России в 2024 году "Георгиевская ленточка" будет проходить с 24 апреля по 9 мая. Предполагается, что к ней присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленты в России и за рубежом, доступны на сайте волонтерыпобеды.рф."Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".В акции также принимают участие многие другие государственные и общественные организации. В том числе Россотрудничество, Роспатриотцентр, школьные и студенческие молодежные объединения. Среди активных участников — волонтеры Московского педагогического государственного университета и кадеты московской школы № 1238.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, приуроченная к старту акции.В своем обращении к гостям и участникам мероприятия на Зубовском, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Актуальность этой акции как раз возросла, потому что георгиевская лента, как мы сейчас понимаем, как никогда несет в себе победоносную генетику, которая придает нам силы. Если задуматься, то в жизни каждого из нас, будь то на фронте или в тылу, сейчас самый важный период. <…> Мы будем его вспоминать, будем оценивать свои действия, и вот сейчас важно это осознать. И вот она напоминает нам, с одной стороны, о подвиге наших отцов и дедов, а с другой стороны, она напоминает нам о нашем долге сегодня, о тех вызовах, которые стоят перед Россией, которым нужно соответствовать".Важность акции "Георгиевская ленточка" подчеркнула в своем видеообращении главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе.Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим, и в машинах возим, и на сумочке, и кому где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м".О том, как изменилась "Георгиевская ленточка" за 19 лет рассказала автор акции, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Двадцать лет назад — это было время, когда День Победы фактически не праздновали. Это был тихий, скромный праздник, патриотом быть было немодно. Хорошо, что это удалось изменить. Посмотрите, какой сейчас запрос у общества на самоидентификацию. Акция сегодня — не только знак памяти о фронтовиках Великой отечественной войны, но и символ символа возрождающейся России. Сегодня фронтовики — это и те ребята, которые воюют с современным фашизмом. Сейчас есть ренессанс георгиевской ленточки как нашей умной, красивой, мощной нации-победителя."Председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко отметила, что для Волонтеров Победы это десятая по счету акция: "Более 30 тысяч Волонтеров Победы будут участвовать в акции, георгиевские ленты можно получить во всех городах и поселках нашей страны, в том числе и за полярным кругом. За рубежом наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленты в 35 странах, в том числе Кипре, Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане. Мы призываем носить ее с уважением. Каждая георгиевская лента переплетает прошлое с настоящим, единство, честь и уважение к защитникам нашей Родины — это те ценности, которые мы должны бережно хранить. Напоминаю, что георгиевская лента стала символом воинской славы, за ее публичное осквернение наступит административная или уголовная ответственность."Председатель Общественной палаты Херсонской области, руководитель исполкома Херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Качур отметил: "Мы рады, что сегодня на территории Херсонской области акция "Георгиевская ленточка" может проходить широко и открыто. Но и раньше, все годы темного периода истории, когда мы были под Украиной, этот символ Победы был с нами. Еще до начала СВО бритоголовые молодчики при поддержке властей Украины избивали за почитание победителей в Великой Отечественной войне, срывали георгиевские ленты с груди, награды с груди ветеранов. За георгиевскую ленту и сегодня можно на территории Украины поплатиться жизнью, приходится скрывать свое отношение к исторической памяти. Но нельзя из народа вырвать память о наших общих победах, о воинах-освободителях."По оценке заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, стоявшего у истоков акции в 2005 году, акция "Георгиевская ленточка" ввела моду на волонтерство и добровольчество. "День победы — это один из самых ожидаемых семейных праздников. В Москве более 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и их семьи готовятся встретить День Победы", – отметил Филиппов.Ветеран СВО, начальник сектора гражданско-патриотического воспитания и добровольческой деятельности СПб ГБУ "Молодежно-подростковый центр "Московский" Владимир Сухинин отметил, что акция "Георгиевская ленточка", помогает сохранять историческую память и бороться с недружественным пропагандистским воздействием: "Вернувшись с фронта, я увидел, что в тылу тоже идет война. Эта война гибридная, информационная за умы молодого поколения. Многие старшеклассники, студенты не понимают, что происходит. Им нужно объяснять, их нужно учить информационной гигиене, чтобы они не попадались на информационные фейки, не поддавались злонамеренному влиянию извне. Мы сейчас реализуем цифровой образовательный проект "ЛИПА", который помогает подростками и молодым людям разобраться, кто и как пытается на нас влиять. Наша цель — воспитание крепкого тыла, без которого не бывает победного фронта."На пресс-конференции символический тираж георгиевских лент был передан ее участникам, в том числе Музею Победы на Поклонной горе, общественным организациям "Бессмертный полк", "Волонтеры Победы", школьным и студенческим волонтерским организациям.Принимая символические георгиевские ленты, заместитель директора Музея Победы Людмила Рослякова рассказала, что в Музее Победы установилась добрая традиция накануне 9 Мая дарить всем посетителям георгиевскую ленту. "Мы приглашаем всех москвичей и гостей столицы разделить с нами праздник Великой Победы, принять участие в акции "Мы помним", оставить память о своих родных и близких в "Лицах Победы", принять участие в наших бесплатных концертах и мастер-классах", — отметила она. В день старта акции "Георгиевская лента" у стен штаб-квартиры "России сегодня" на Зубовском бульваре открылась фотовыставка РИА Новости "Путь к Победе. Тыл". На выставке представлены кадры фотохроники, созданной корреспондентами Совинформбюро, на которых остались запечатленными истории людей, тружеников тыла. Эти люди, зачастую дети и хрупкие женщины, отдавали все свои силы изготовлению стратегически важных материалов. Они стали невидимым фронтом в борьбе с агрессором, наряду с солдатами на передовой, и внесли значительный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне.

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Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка" Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка" 2024-04-24T16:44 true PT0M45S

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Артем Смирнов

новости агентства, россия, дмитрий киселев, маргарита симоньян, наталья лосева, волонтеры победы, георгиевская ленточка (акция)