https://ria.ru/20240424/genotsid-1941967840.html

Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян

Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2024

Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:34

2024-04-24T11:34

2024-04-24T11:34

армения

никол пашинян

в мире

турция

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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от этой трагедии. В своем обращении к гражданам, опубликованном пресс-службой правительства, Пашинян отметил, что геноцид армян стал общенациональной трагедией и душевным потрясением, определяющим фактором социальной психологии. "Даже сегодня мы воспринимаем мир, окружающую нас среду, самих себя под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида, и мы не преодолели это потрясение. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто строим свои отношения и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения, и именно поэтому порой нам не удается правильно разграничивать реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты", - заявил Пашинян. По его мнению, возможно, из-за этого Армения "получает новые потрясения, вновь переживая душевные потрясения от геноцида армян как наследие и как традицию". "Что мы должны делать и чего не должны делать, чтобы преодолеть душевное потрясение от геноцида армян и исключить его как угрозу? Это вопросы, которые должны быть ключевым предметом обсуждения в нашей политической, политологической, эстетической и философской мысли, но подобный ракурс рассмотрения факта геноцида у нас не имеет хождения", - добавил премьер. Он призвал соотнести восприятие геноцида армян с насущными интересами республики, ее государственности. В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян". Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

https://ria.ru/20240423/shestvie-1941889204.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930699353.html

https://ria.ru/20231110/zayavlenie-1908789562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, никол пашинян, в мире, турция