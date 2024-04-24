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Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2024
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11:34 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/genotsid-1941967840.html
Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян
Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2024
Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:34
2024-04-24T11:34
армения
никол пашинян
в мире
турция
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от этой трагедии. В своем обращении к гражданам, опубликованном пресс-службой правительства, Пашинян отметил, что геноцид армян стал общенациональной трагедией и душевным потрясением, определяющим фактором социальной психологии. "Даже сегодня мы воспринимаем мир, окружающую нас среду, самих себя под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида, и мы не преодолели это потрясение. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто строим свои отношения и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения, и именно поэтому порой нам не удается правильно разграничивать реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты", - заявил Пашинян. По его мнению, возможно, из-за этого Армения "получает новые потрясения, вновь переживая душевные потрясения от геноцида армян как наследие и как традицию". "Что мы должны делать и чего не должны делать, чтобы преодолеть душевное потрясение от геноцида армян и исключить его как угрозу? Это вопросы, которые должны быть ключевым предметом обсуждения в нашей политической, политологической, эстетической и философской мысли, но подобный ракурс рассмотрения факта геноцида у нас не имеет хождения", - добавил премьер. Он призвал соотнести восприятие геноцида армян с насущными интересами республики, ее государственности. В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян". Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.
https://ria.ru/20240423/shestvie-1941889204.html
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930699353.html
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армения, никол пашинян, в мире, турция
Армения, Никол Пашинян, В мире, Турция
Пашинян призвал преодолеть душевное потрясение от геноцида армян

Пашинян: потрясение от геноцида армян определило социальную психологию народа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от этой трагедии.
В своем обращении к гражданам, опубликованном пресс-службой правительства, Пашинян отметил, что геноцид армян стал общенациональной трагедией и душевным потрясением, определяющим фактором социальной психологии.
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"Даже сегодня мы воспринимаем мир, окружающую нас среду, самих себя под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида, и мы не преодолели это потрясение. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто строим свои отношения и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения, и именно поэтому порой нам не удается правильно разграничивать реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты", - заявил Пашинян. По его мнению, возможно, из-за этого Армения "получает новые потрясения, вновь переживая душевные потрясения от геноцида армян как наследие и как традицию".
"Что мы должны делать и чего не должны делать, чтобы преодолеть душевное потрясение от геноцида армян и исключить его как угрозу? Это вопросы, которые должны быть ключевым предметом обсуждения в нашей политической, политологической, эстетической и философской мысли, но подобный ракурс рассмотрения факта геноцида у нас не имеет хождения", - добавил премьер. Он призвал соотнести восприятие геноцида армян с насущными интересами республики, ее государственности.
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В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян". Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.
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