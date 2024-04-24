https://ria.ru/20240424/gazety-1941915081.html

Все торговые сети в России продают газеты и журналы, сообщил Минпромторг

Все торговые сети в России продают газеты и журналы, сообщил Минпромторг - РИА Новости, 24.04.2024

Все торговые сети в России продают газеты и журналы, сообщил Минпромторг

Все торговые сети в России добавили в свой ассортимент газеты и журналы - те, кто с печатной продукцией не работал, ввели ее, а кто начал сокращать ассортимент... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:26

2024-04-24T06:26

2024-04-24T06:26

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все торговые сети в России добавили в свой ассортимент газеты и журналы - те, кто с печатной продукцией не работал, ввели ее, а кто начал сокращать ассортимент - восстановили его, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В феврале замминистра заявил о том, что печатная пресса вернется во все российские розничные магазины. Уточнялось, что Минпромторг призвал торговые сети проработать вопрос с реализацией такой продукции, иначе ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию. "Проработали этот вопрос, решения найдены. Все производители печатной продукции очень благодарны и нам, и торговым сетям, всем без исключения, за то, что действительно те, кто начал сокращать ассортимент, все восстановили и печатные СМИ вернулись в продажу в полном объеме. Даже та торговля, кто не работал с печатной прессой ранее, начала это делать", - сказал Евтухов. Он подчеркнул, что количество точек, где пресса представлена в широком ассортименте, продолжает увеличиваться. До этого журналисты подготовили и направили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.

https://ria.ru/20240316/bumaga-1933361738.html

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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)