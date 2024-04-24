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Росэксимбанк выпустил первую электронную гарантию по НДС экспортерам - РИА Новости, 24.04.2024
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15:18 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/garantiya-1942049316.html
Росэксимбанк выпустил первую электронную гарантию по НДС экспортерам
Росэксимбанк выпустил первую электронную гарантию по НДС экспортерам - РИА Новости, 24.04.2024
Росэксимбанк выпустил первую электронную гарантию по НДС экспортерам
Росэксимбанк успешно выпустил первую электронную гарантию в пользу налогового органа по новой процедуре, которая стала возможной благодаря недавним поправкам в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:18
2024-04-24T15:18
российский экспортный центр (рэц)
экономика
технологии
россия
росэксимбанк
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Росэксимбанк успешно выпустил первую электронную гарантию в пользу налогового органа по новой процедуре, которая стала возможной благодаря недавним поправкам в Налоговый кодекс РФ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Эти изменения вступили в силу 1 апреля 2024 года и упростили процедуру возврата НДС, сделав ее более доступной для бизнеса", - говорится в сообщении.До этого момента электронные налоговые гарантии уже находили применение на практике, однако нововведения в законодательстве позволили существенно упростить процесс получения денежных средств за счет введения прямой электронной коммуникации между банком и Федеральной налоговой службой (ФНС).Теперь гарантия, подписанная электронной подписью банка, отправляется напрямую в ФНС, освобождая экспортера и его бухгалтерию от необходимости участвовать в бюрократических процедурах. Росэксимбанк, проведя необходимые технологические настройки и успешно пройдя тестовые проверки с ФНС, выдал гарантию за неделю до крайнего срока сдачи отчетности по НДС - 25 апреля, для компании ООО "Монокристалл", являющейся его постоянным клиентом.Стоимость такой гарантии в Росэксимбанке (входит в ВЭБ.РФ) составляет всего 5 тысяч рублей при условии, что сумма гарантии не превышает 10 миллионов рублей. Более того, оформление заявки на услугу "Гарантия. Возврат НДС для МСП" на цифровой платформе "Мой экспорт" доступно полностью дистанционно и занимает всего несколько минут, что делает процесс максимально удобным и эффективным для клиентов банка.Важно отметить, что механизм заявительного порядка возмещения НДС, установленный 176 статьей Налогового кодекса, предоставляет возможность получить деньги уже в течение двух недель после подачи декларации, не дожидаясь завершения камеральной проверки. Это означает, что уже в майские праздники компании могут рассчитывать на получение возмещения НДС из бюджета на свои счета."Таким образом, благодаря инновациям и усилиям Росэксимбанк, жизнь компаний, применяющих возмещение НДС, становится проще и комфортнее. Это не только способствует ускорению финансовых операций и наполнению бизнеса "живыми" деньгами, но и, безусловно, делает экспортную деятельность привлекательной и приоритетной для компаний, попробовавших эту меру поддержки", - добавил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
https://ria.ru/20240418/eksport-1940640552.html
https://ria.ru/20231127/roseksimbank-1912169017.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, россия, росэксимбанк, федеральная налоговая служба (фнс россии), вэб.рф (вэб), экспорт
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Технологии, Россия, Росэксимбанк, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

Росэксимбанк выпустил первую электронную гарантию по НДС экспортерам

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Росэксимбанк успешно выпустил первую электронную гарантию в пользу налогового органа по новой процедуре, которая стала возможной благодаря недавним поправкам в Налоговый кодекс РФ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Эти изменения вступили в силу 1 апреля 2024 года и упростили процедуру возврата НДС, сделав ее более доступной для бизнеса", - говорится в сообщении.
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До этого момента электронные налоговые гарантии уже находили применение на практике, однако нововведения в законодательстве позволили существенно упростить процесс получения денежных средств за счет введения прямой электронной коммуникации между банком и Федеральной налоговой службой (ФНС).
Теперь гарантия, подписанная электронной подписью банка, отправляется напрямую в ФНС, освобождая экспортера и его бухгалтерию от необходимости участвовать в бюрократических процедурах. Росэксимбанк, проведя необходимые технологические настройки и успешно пройдя тестовые проверки с ФНС, выдал гарантию за неделю до крайнего срока сдачи отчетности по НДС - 25 апреля, для компании ООО "Монокристалл", являющейся его постоянным клиентом.
Стоимость такой гарантии в Росэксимбанке (входит в ВЭБ.РФ) составляет всего 5 тысяч рублей при условии, что сумма гарантии не превышает 10 миллионов рублей. Более того, оформление заявки на услугу "Гарантия. Возврат НДС для МСП" на цифровой платформе "Мой экспорт" доступно полностью дистанционно и занимает всего несколько минут, что делает процесс максимально удобным и эффективным для клиентов банка.
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Важно отметить, что механизм заявительного порядка возмещения НДС, установленный 176 статьей Налогового кодекса, предоставляет возможность получить деньги уже в течение двух недель после подачи декларации, не дожидаясь завершения камеральной проверки. Это означает, что уже в майские праздники компании могут рассчитывать на получение возмещения НДС из бюджета на свои счета.
"Таким образом, благодаря инновациям и усилиям Росэксимбанк, жизнь компаний, применяющих возмещение НДС, становится проще и комфортнее. Это не только способствует ускорению финансовых операций и наполнению бизнеса "живыми" деньгами, но и, безусловно, делает экспортную деятельность привлекательной и приоритетной для компаний, попробовавших эту меру поддержки", - добавил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаТехнологииРоссияРосэксимбанкФедеральная налоговая служба (ФНС России)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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