Рогов назвал решение конгресса США о помощи Украине формальностью
Рогов: новое оружие для Киева уже находится в Польше или на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал формальностью решение конгресса США о выделении многомиллиардной помощи Украине, так как новое вооружение уже находится или в Польше, или на подконтрольных киевскому режиму территориях.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
"Это формальные решения и всего лишь легализация предпринятых ранее США шагов. Оружие у украинских боевиков появится сразу, его не будут изготавливать. Оно уже находится или в Польше, или на подконтрольных режиму Зеленского территориях", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, эта старая американская практика, когда что-либо анонсируется, а на практике идет легализация поставок оружия, которое и так уже физически находится на постукраинском пространстве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.