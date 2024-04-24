https://ria.ru/20240424/formalnost-1941914583.html

Рогов назвал решение конгресса США о помощи Украине формальностью

Рогов назвал решение конгресса США о помощи Украине формальностью - РИА Новости, 24.04.2024

Рогов назвал решение конгресса США о помощи Украине формальностью

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал формальностью... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:18

2024-04-24T06:18

2024-04-24T06:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал формальностью решение конгресса США о выделении многомиллиардной помощи Украине, так как новое вооружение уже находится или в Польше, или на подконтрольных киевскому режиму территориях. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". "Это формальные решения и всего лишь легализация предпринятых ранее США шагов. Оружие у украинских боевиков появится сразу, его не будут изготавливать. Оно уже находится или в Польше, или на подконтрольных режиму Зеленского территориях", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, эта старая американская практика, когда что-либо анонсируется, а на практике идет легализация поставок оружия, которое и так уже физически находится на постукраинском пространстве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html

https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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