Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/evtanaziya-1942110546.html
Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак
Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак - РИА Новости, 24.04.2024
Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак
Муниципальный приют в Астрахани с 25 апреля начнет отправлять на усыпление безнадзорных собак в рамках принятого в конце декабря 2023 года закона об эвтаназии... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:59
2024-04-24T17:59
астрахань
общество
бездомные животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923433675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac3caeb5fe48d68228c98f8333fa3c27.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Муниципальный приют в Астрахани с 25 апреля начнет отправлять на усыпление безнадзорных собак в рамках принятого в конце декабря 2023 года закона об эвтаназии животных, сообщила РИА Новости член оргкомитета Комиссии по экологии Общественной Палаты (ОП) России Ольга Паккина.Региональный закон, позволяющий усыплять социально опасных безнадзорных животных в Астраханской области, вступил в силу в декабре 2023-го. На его реализацию власти выделили 224 млн рублей.“Волонтеры со всей страны последнюю неделю срочно забирают астраханских собак в связи с тем, что областной суд еще не вынес окончательное решение по законности умерщвления животных из приютов. Эвтаназия запланирована на ближайшие 10 дней. Это подтверждают тендерные документы организаций по отлову”, - говорит Паккина.Зоозащитники, отмечает она, пытаются оспорить новый закон: подали два судебных иска. Первое заседание состоялось 26 марта.“По решению Прокуратур регионов на время разбирательств реализация эвтаназии была приостановлена в Бурятии, Республике Алтай и других областях. Астраханский же суд вводить ограничительные меры не стал”, - поясняет она.“На данный момент ни одно животное не усыплено, но такой риск сохраняется. Очередное заседание суда запланировано на 14 мая”, - добавляет член ОП.В свою очередь, астраханские зоозащитники начали искать животным, которых могут умертвить, хозяев - в таком случае, согласно закону, их не ждет процедура эвтаназии.По информации местного волонтера Марии Ткачевой, первая процедура эвтаназии намечена на 25 апреля. На нее изначально было заявлено 77 особей, которые отловили на улицах и привезли в муниципальный приют Астрахани.“Но нам уже удалось пристроить 69 собак в семьи, еще восьми ищем хозяев. Но если не найдем, то распределим между волонтерами. Отправляем их вообще по всей стране - Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Краснодар, Уфа", – рассказала РИА Новости Ткачева.Волонтеры надеются, что областной суд встанет на их сторону. Пока же они планируют, как будут спасать всех отловленных псов своими силами. “Если суд не выиграем, то нам просто не хватит людей распределять всех отловленных животных по стране. В Астрахани больше 23 тысяч собак. Их будут массово убивать у нас на глазах на законных основаниях” - поясняет Ткачева.
https://ria.ru/20231226/sobaki-1918175837.html
https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923433675_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9a65548925647d13dc5033e6afd953a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, общество, бездомные животные
Астрахань, Общество, бездомные животные
Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак

Член ОП РФ Паккина: определены сроки убийства бездомных собак в Астрахани

© РИА Новости / Виталий ТимкивБездомные собаки, пойманные сотрудниками службы по отлову бродячих животных, в приюте
Бездомные собаки, пойманные сотрудниками службы по отлову бродячих животных, в приюте - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Муниципальный приют в Астрахани с 25 апреля начнет отправлять на усыпление безнадзорных собак в рамках принятого в конце декабря 2023 года закона об эвтаназии животных, сообщила РИА Новости член оргкомитета Комиссии по экологии Общественной Палаты (ОП) России Ольга Паккина.
Региональный закон, позволяющий усыплять социально опасных безнадзорных животных в Астраханской области, вступил в силу в декабре 2023-го. На его реализацию власти выделили 224 млн рублей.
«
“Волонтеры со всей страны последнюю неделю срочно забирают астраханских собак в связи с тем, что областной суд еще не вынес окончательное решение по законности умерщвления животных из приютов. Эвтаназия запланирована на ближайшие 10 дней. Это подтверждают тендерные документы организаций по отлову”, - говорит Паккина.
Собаки в приюте для бродячих животных - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак
26 декабря 2023, 14:08
Зоозащитники, отмечает она, пытаются оспорить новый закон: подали два судебных иска. Первое заседание состоялось 26 марта.
“По решению Прокуратур регионов на время разбирательств реализация эвтаназии была приостановлена в Бурятии, Республике Алтай и других областях. Астраханский же суд вводить ограничительные меры не стал”, - поясняет она.
“На данный момент ни одно животное не усыплено, но такой риск сохраняется. Очередное заседание суда запланировано на 14 мая”, - добавляет член ОП.
В свою очередь, астраханские зоозащитники начали искать животным, которых могут умертвить, хозяев - в таком случае, согласно закону, их не ждет процедура эвтаназии.
© РИА Новости / Алексей МайшевСобаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных
По информации местного волонтера Марии Ткачевой, первая процедура эвтаназии намечена на 25 апреля. На нее изначально было заявлено 77 особей, которые отловили на улицах и привезли в муниципальный приют Астрахани.
«
“Но нам уже удалось пристроить 69 собак в семьи, еще восьми ищем хозяев. Но если не найдем, то распределим между волонтерами. Отправляем их вообще по всей стране - Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Краснодар, Уфа", – рассказала РИА Новости Ткачева.
Волонтеры надеются, что областной суд встанет на их сторону. Пока же они планируют, как будут спасать всех отловленных псов своими силами. “Если суд не выиграем, то нам просто не хватит людей распределять всех отловленных животных по стране. В Астрахани больше 23 тысяч собак. Их будут массово убивать у нас на глазах на законных основаниях” - поясняет Ткачева.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах
27 декабря 2023, 08:00
 
АстраханьОбществобездомные животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала