https://ria.ru/20240424/evtanaziya-1942110546.html

Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак

Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак - РИА Новости, 24.04.2024

Волонтеры рассказали о запланированном властями Астрахани убийстве собак

Муниципальный приют в Астрахани с 25 апреля начнет отправлять на усыпление безнадзорных собак в рамках принятого в конце декабря 2023 года закона об эвтаназии... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:59

2024-04-24T17:59

2024-04-24T17:59

астрахань

общество

бездомные животные

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Муниципальный приют в Астрахани с 25 апреля начнет отправлять на усыпление безнадзорных собак в рамках принятого в конце декабря 2023 года закона об эвтаназии животных, сообщила РИА Новости член оргкомитета Комиссии по экологии Общественной Палаты (ОП) России Ольга Паккина.Региональный закон, позволяющий усыплять социально опасных безнадзорных животных в Астраханской области, вступил в силу в декабре 2023-го. На его реализацию власти выделили 224 млн рублей.“Волонтеры со всей страны последнюю неделю срочно забирают астраханских собак в связи с тем, что областной суд еще не вынес окончательное решение по законности умерщвления животных из приютов. Эвтаназия запланирована на ближайшие 10 дней. Это подтверждают тендерные документы организаций по отлову”, - говорит Паккина.Зоозащитники, отмечает она, пытаются оспорить новый закон: подали два судебных иска. Первое заседание состоялось 26 марта.“По решению Прокуратур регионов на время разбирательств реализация эвтаназии была приостановлена в Бурятии, Республике Алтай и других областях. Астраханский же суд вводить ограничительные меры не стал”, - поясняет она.“На данный момент ни одно животное не усыплено, но такой риск сохраняется. Очередное заседание суда запланировано на 14 мая”, - добавляет член ОП.В свою очередь, астраханские зоозащитники начали искать животным, которых могут умертвить, хозяев - в таком случае, согласно закону, их не ждет процедура эвтаназии.По информации местного волонтера Марии Ткачевой, первая процедура эвтаназии намечена на 25 апреля. На нее изначально было заявлено 77 особей, которые отловили на улицах и привезли в муниципальный приют Астрахани.“Но нам уже удалось пристроить 69 собак в семьи, еще восьми ищем хозяев. Но если не найдем, то распределим между волонтерами. Отправляем их вообще по всей стране - Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Краснодар, Уфа", – рассказала РИА Новости Ткачева.Волонтеры надеются, что областной суд встанет на их сторону. Пока же они планируют, как будут спасать всех отловленных псов своими силами. “Если суд не выиграем, то нам просто не хватит людей распределять всех отловленных животных по стране. В Астрахани больше 23 тысяч собак. Их будут массово убивать у нас на глазах на законных основаниях” - поясняет Ткачева.

https://ria.ru/20231226/sobaki-1918175837.html

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, общество, бездомные животные