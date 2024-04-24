https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html
Рособрнадзор направил предостережения вузам из-за экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор направил предостережения вузам из-за экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 24.04.2024
Рособрнадзор направил предостережения вузам из-за экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор объявил предостережение восьми вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзаменов для иностранцев по русскому языку... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:19
2024-04-24T13:19
2024-04-24T15:11
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
институт русского языка имени пушкина
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережение восьми вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзаменов для иностранцев по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, предостережение получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет, Уфимский университет науки и технологий, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Московский центр качества образования. Ранее Следственный комитет сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Спустя несколько дней Минобрнауки РФ объявило об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина, связав его с выявленными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев.
https://rsport.ria.ru/20240423/chelyabinsk-1941732424.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, институт русского языка имени пушкина, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский государственный университет, Институт русского языка имени Пушкина, Навигатор абитуриента
Рособрнадзор направил предостережения вузам из-за экзаменов для мигрантов
Восемь вузов предупредили о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережение восьми вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзаменов для иностранцев по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, предостережение получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет, Уфимский университет науки и технологий, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Московский центр качества образования.
Ранее Следственный комитет сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство.
Спустя несколько дней Минобрнауки РФ объявило об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина, связав его с выявленными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев.