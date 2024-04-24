https://ria.ru/20240424/dvizhenie-1941903085.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 24.04.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T01:46
2024-04-24T01:46
2024-04-24T02:00
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в среду в 1.25 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240423/most-1941751819.html
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республика крым, крымский мост, происшествия, россия
Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, Россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автомашин