https://ria.ru/20240424/dvizhenie-1941903085.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 24.04.2024

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T01:46

2024-04-24T01:46

2024-04-24T02:00

республика крым

крымский мост

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в среду в 1.25 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240423/most-1941751819.html

республика крым

россия

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республика крым, крымский мост, происшествия, россия