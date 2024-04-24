https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.04.2024
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:13
2024-04-24T13:13
2024-04-24T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
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сербия
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество", — написал он.Депутат рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степеней, а также медалью "За освобождение Мариуполя". При этом Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны, отметил Хинштейн. "Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну", — подчеркнул депутат. Он добавил, что обратится в поддержку добровольца в Главное управление по вопросам миграции МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сербия, александр хинштейн, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сербия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
Хинштейн: добровольцу из Сербии грозит депортация и 25 лет за наемничество