Рейтинг@Mail.ru
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 24.04.2024 (обновлено: 16:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.04.2024
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:13
2024-04-24T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сербия
александр хинштейн
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942038570_0:173:785:614_1920x0_80_0_0_8109e49f31b6213f3e3bd429ebf6997d.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество", — написал он.Депутат рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степеней, а также медалью "За освобождение Мариуполя". При этом Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны, отметил Хинштейн. "Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну", — подчеркнул депутат. Он добавил, что обратится в поддержку добровольца в Главное управление по вопросам миграции МВД.
https://ria.ru/20240109/berich-1920278485.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942038570_0:135:784:723_1920x0_80_0_0_b397302236e884a057a9c0166a3441f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сербия, александр хинштейн, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сербия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы

Хинштейн: добровольцу из Сербии грозит депортация и 25 лет за наемничество

Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество", — написал он.
Депутат рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степеней, а также медалью "За освобождение Мариуполя".
При этом Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны, отметил Хинштейн.
"Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что обратится в поддержку добровольца в Главное управление по вопросам миграции МВД.
Деян Берич
Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича
9 января, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСербияАлександр ХинштейнГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала