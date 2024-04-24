https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html

Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы

Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.04.2024

Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы

Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:13

2024-04-24T13:13

2024-04-24T16:19

специальная военная операция на украине

безопасность

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сербия

александр хинштейн

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество", — написал он.Депутат рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степеней, а также медалью "За освобождение Мариуполя". При этом Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны, отметил Хинштейн. "Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну", — подчеркнул депутат. Он добавил, что обратится в поддержку добровольца в Главное управление по вопросам миграции МВД.

https://ria.ru/20240109/berich-1920278485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сербия, александр хинштейн, госдума рф, вооруженные силы рф