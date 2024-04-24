https://ria.ru/20240424/destabilizatsiya-1942030588.html

Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире

Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что прибыль от дестабилизационных войн в мире получают те, кто за рубежом режиссируют кровавый боевик. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:29

2024-04-24T14:29

2024-04-24T14:29

в мире

цены на нефть

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что прибыль от дестабилизационных войн в мире получают те, кто за рубежом режиссируют кровавый боевик. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Дестабилизационные войны порождают тысячные толпы беженцев. Кому это выгодно? Тем, кто за океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия. Смотрит и считает выгоду", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. В качестве примера он привел дестабилизационные войны в Ливии, Сирии, Афганистане. По его словам, войны за деньги и ради денег обогащают только кредиторов.

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

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Кирилл Волков

в мире, цены на нефть, белоруссия, александр лукашенко