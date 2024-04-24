https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей

В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей - РИА Новости, 24.04.2024

В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух малолетних воспитательницей в детском саду в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:11

2024-04-24T19:11

2024-04-24T19:11

происшествия

россия

щелково

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух малолетних воспитательницей в детском саду в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации соцмедиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребенку возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Врадий. Она уточнила, что воспитатель "ударила одного из детей во время прогулки", в другой день "грубо оттащила за руку девочку". Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств, запланировано проведение осмотра места происшествия, допросы, изъятие должностных инструкций. В подмосковном МВД уточнили, что в настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются очевидцы произошедшего.

https://ria.ru/20240417/zaderzhanie-1940622863.html

https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html

россия

щелково

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)