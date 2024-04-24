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В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей - РИА Новости, 24.04.2024
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19:11 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей
В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей - РИА Новости, 24.04.2024
В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух малолетних воспитательницей в детском саду в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:11
2024-04-24T19:11
происшествия
россия
щелково
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух малолетних воспитательницей в детском саду в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации соцмедиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребенку возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Врадий. Она уточнила, что воспитатель "ударила одного из детей во время прогулки", в другой день "грубо оттащила за руку девочку". Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств, запланировано проведение осмотра места происшествия, допросы, изъятие должностных инструкций. В подмосковном МВД уточнили, что в настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются очевидцы произошедшего.
https://ria.ru/20240417/zaderzhanie-1940622863.html
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россия
щелково
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей

СК: в Подмосковье завели дело на воспитательницу, избившую двух детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух малолетних воспитательницей в детском саду в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации соцмедиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребенку возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Врадий.
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Она уточнила, что воспитатель "ударила одного из детей во время прогулки", в другой день "грубо оттащила за руку девочку".
Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств, запланировано проведение осмотра места происшествия, допросы, изъятие должностных инструкций.
В подмосковном МВД уточнили, что в настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются очевидцы произошедшего.
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ПроисшествияРоссияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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