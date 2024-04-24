https://ria.ru/20240424/delo-1942093603.html

В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом

В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом - РИА Новости, 24.04.2024

В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом

Житель Иваново угрожал 15-летнему подростку пистолетом, высказывая недовольство его внешним видом, на него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщило СУСК по РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:04

2024-04-24T17:04

2024-04-24T17:04

происшествия

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Житель Иваново угрожал 15-летнему подростку пистолетом, высказывая недовольство его внешним видом, на него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщило СУСК по региону. "Следователями СК возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном в отношении подростка", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Установлено, что инцидент произошел 21 апреля вблизи нежилого здания в Иваново. Местный житель "из хулиганских побуждений, используя пистолет образца 1930-1933 годов конструкции Токарева, направил его на 15-летнего подростка и высказывал в его адрес оскорбительные выражения относительно его внешности". Затем, уточняет СУСК, фигурант выстрелил в сторону, подросток не пострадал. Фигурант задержан, в ближайшее время следователи СК проведут его допрос. Также следственное управление инициировало передачу возбужденного ранее органами полиции дела о незаконном хранении оружия. По данным УМВД по региону, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240409/debosh-1938919778.html

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иваново, следственный комитет россии (ск рф)