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В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом - РИА Новости, 24.04.2024
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17:04 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/delo-1942093603.html
В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом
В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом - РИА Новости, 24.04.2024
В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом
Житель Иваново угрожал 15-летнему подростку пистолетом, высказывая недовольство его внешним видом, на него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщило СУСК по РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:04
2024-04-24T17:04
происшествия
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Житель Иваново угрожал 15-летнему подростку пистолетом, высказывая недовольство его внешним видом, на него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщило СУСК по региону. "Следователями СК возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном в отношении подростка", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Установлено, что инцидент произошел 21 апреля вблизи нежилого здания в Иваново. Местный житель "из хулиганских побуждений, используя пистолет образца 1930-1933 годов конструкции Токарева, направил его на 15-летнего подростка и высказывал в его адрес оскорбительные выражения относительно его внешности". Затем, уточняет СУСК, фигурант выстрелил в сторону, подросток не пострадал. Фигурант задержан, в ближайшее время следователи СК проведут его допрос. Также следственное управление инициировало передачу возбужденного ранее органами полиции дела о незаконном хранении оружия. По данным УМВД по региону, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240409/debosh-1938919778.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
иваново
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происшествия, иваново, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом

СК: в Иваново завели дело на мужчину, угрожавшего подростку пистолетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Житель Иваново угрожал 15-летнему подростку пистолетом, высказывая недовольство его внешним видом, на него завели уголовное дело о хулиганстве, сообщило СУСК по региону.
"Следователями СК возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном в отношении подростка", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
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Установлено, что инцидент произошел 21 апреля вблизи нежилого здания в Иваново. Местный житель "из хулиганских побуждений, используя пистолет образца 1930-1933 годов конструкции Токарева, направил его на 15-летнего подростка и высказывал в его адрес оскорбительные выражения относительно его внешности". Затем, уточняет СУСК, фигурант выстрелил в сторону, подросток не пострадал.
Фигурант задержан, в ближайшее время следователи СК проведут его допрос. Также следственное управление инициировало передачу возбужденного ранее органами полиции дела о незаконном хранении оружия.
По данным УМВД по региону, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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ПроисшествияИвановоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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