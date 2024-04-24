https://ria.ru/20240424/delo-1942058689.html

На Ставрополье завели уголовное дело на подозреваемых в торговле людьми

На Ставрополье завели уголовное дело на подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 24.04.2024

На Ставрополье завели уголовное дело на подозреваемых в торговле людьми

Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае по факту организации преступного сообщества, занимающегося торговлей людьми, организацией незаконной миграции и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:37

2024-04-24T15:37

2024-04-24T15:37

происшествия

россия

ставропольский край

скфо

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ПЯТИГОРСК, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае по факту организации преступного сообщества, занимающегося торговлей людьми, организацией незаконной миграции и разбоем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. "Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Противоправная деятельность десяти граждан выявлена и пресечена благодаря слаженным действиям следователя, сотрудников управления уголовного розыска и управления по вопросам миграции краевого главка во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России, ГУМВД России по СКФО и регионального УФСБ", - говорится в сообщении. По данным следствия, один из подозреваемых создал преступное сообщество, объединив четыре организованные группы, которые действовали на территории Труновского, Шпаковского, Изобильненского округов и города Невинномысска. Для совершения противоправных деяний он привлек девять человек и других неустановленных лиц. "Злоумышленники под предлогом устройства на работу завладели документами двух иностранцев, незаконно находившихся на территории страны, а также восьми жителей Ставрополья. Затем участники преступного сообщества заключили сделки купли-продажи людей и передали их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе, в том числе организовав незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Аналогичным способом они покушались совершить противоправное деяние в отношении жителя Челябинской области, чтобы в дальнейшем продать его в Краснодарском крае. Кроме этого, троим подозреваемым инкриминировано совершение разбойного нападения на одного из потерпевших", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что по ходатайству следователя судом в отношении четверых участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятеро находятся под домашним арестом. В отношении фигурантов в зависимости от роли и степени участия было возбуждено 12 уголовных дел по статьям "Торговля людьми", "Разбой", "Организация незаконной миграции", которые соединены в одно производство.

https://ria.ru/20240222/rab-1929019203.html

https://ria.ru/20240126/dagestan-1923784893.html

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происшествия, россия, ставропольский край, скфо